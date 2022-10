Une entreprise sur quatre en difficulté financière: un secteur paie l'addition la plus lourde

Plus d'un quart (27%) des entreprises sont en difficulté aujourd'hui. Elles étaient 18% au sortir de la crise du covid, selon des estimations de GraydonCreditsafe relayées par L'Echo samedi. Le bureau d'analyse a examiné les bilans de 460.000 entreprises ainsi que l'évolution des paiements de 2,5 millions de factures par trimestre, avec une attention particulière pour les factures d'énergie et les salaires.

Au moins 115.000 entreprises ont aujourd'hui brûlé leurs réserves, contre 76.000 il y a un peu moins d'un an. La part de sociétés saines s'est rétrécie, passant de 47% à 39%, et les besoins d'injection de fonds ont augmenté de 20 milliards d'euros. Une dégradation avant tout liée aux prix de l'énergie, mais l'indexation des salaires joue également un rôle.

C'est le secteur des titres-services qui paie l'addition la plus lourde. La moitié des entreprises s'y trouve aujourd'hui dans la zone rouge. Suivent l'horeca et l'industrie alimentaire, avec quatre entreprises sur dix en manque de fonds pour traverser la crise. GraydonCreditsafe plaide pour des aides à plusieurs niveaux, ciblées plutôt que linéaires. Par exemple, en relançant les intérêts notionnels (que le Fédéral vient de supprimer) avec des taux d'intérêt liés à l'inflation, en stimulant fiscalement les prises de participation minoritaires dans les entreprises en difficulté par des sociétés en bonne santé ou encore en aidant en priorité les entreprises engagées dans la transition verte.

C’est un cocktail mortel

Dans le RTL INFO 13H, Christophe Wambersie, le secrétaire général Wallonie-Bruxelles du Syndicat neutre pour indépendants, a commenté ces chiffres.

"C’est l’annonce d’une chronique qui était prévue à l’avance. Aujourd’hui, vous additionnez l’inflation des prix de fournitures, l’explosion des prix de l’énergie et l’indexation qui a déjà couru en 2022. C’est un cocktail mortel pour les entreprises. Dans un premier temps, elles raclent les fonds de tiroir en utilisant leurs réserves. Et on sait que les entreprises, particulièrement les petites, ont des problèmes de sous-capitalisation. Elles n’ont pas les reins suffisamment solides pour faire face à des situations aussi compliquées. Forcément, on est au début d’une vague et on n'est pas encore sur la crête de la vague. Les choses vont s’empirer. Le gouvernement doit intervenir pour aider concrètement les entreprises."

Les autorités ont déjà pris des mesures. Vont-elles permettre d’éviter les faillites ? "Un certain nombre de mesures ont été prises sur le plan régional. Elles sont relativement faibles et n’auront un réel impact sur les entreprises que dans quelques mois. Entre-temps, la situation va encore se dégrader. Pour les autres mesures, ce sont des mesures tampons, qui accompagnent la situation. Nous demandons des mesures comme le plafonnement du coût de l’énergie et permettre de pouvoir encourager la recapitalisation des entreprises. C’est indispensable. On demande aussi une réflexion sur le moratoire des faillites. Il y a des solutions qui coûte de l’argent, mais c’est le prix à payer pour sauver nos entreprises."