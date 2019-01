Deux trafiquants de chiens hongrois arrêtés en Allemagne: ils étaient en route pour la Belgique

La police a intercepté un convoi de 37 chiots en route vers la Belgique lors d'un contrôle sur l'A6 à Waidhaus (Bavière, sud). Les occupants du véhicule, deux Hongrois de 43 et 41 ans, ont été interpellés, a indiqué la police fédérale allemande, citée par le site d'information BR24.

Les animaux - des huskys, carlins, terriers du Yorkshire, bichons havanais et maltais, ainsi que des bulldogs anglais et français - voyageaient dans des conditions déplorables, coincés dans des cages à hamster, des boîtes et des casiers. Ils étaient arrivés en Allemagne depuis la Hongrie, via la Tchéquie.



Les chiots ont été saisis et placés en quarantaine.

Outre une amende de 10.000 euros, les trafiquants doivent s'attendre à une facture pour leur prise en charge qui peut aller jusqu'à 25.000 euros.