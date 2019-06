Disparition d'une joueuse de football pendant ses vacances: "Elle a sauté" dans le lac de Côme "mais n'est jamais remontée"

La capitaine des Young Boys de Berne et internationale suisse Florijana Ismaili est portée disparue depuis samedi après un accident de baignade, a annoncé son club dimanche.

Samedi après-midi au Lac de Côme (nord de l'Italie), "elle a sauté dans l'eau mais n'est jamais remontée à la surface", a précisé le club bernois, "en contact étroit avec les membres de la famille". "La police poursuit ses recherches. Nous sommes très préoccupés et nous n'avons pas abandonné l'espoir que tout se terminera bien", ont ajouté les Young Boys, 7e du dernier championnat de Suisse.



L'alerte a été donnée à 16h30 samedi et des plongeurs ont directement commencé à fouiller la zone, sans résultat. Les recherches ont été suspendues la nuit et ont repris ce dimanche matin.



Internationale suisse depuis 2014, Ismaili, 24 ans, a disputé 33 matches et inscrit trois buts avec la sélection. Elle est arrivée en 2011 dans la capitale, en provenance du FC Walperswil.