Il y a un an, le petit Julen décédait après être tombé dans un puits en Espagne: "J'aurais mal pour le reste de ma vie", confie son père

Le 26 janvier 2019, l'Espagne était en deuil. Julen, 2 ans, avait été retrouvé mort après avoir chuté dans un puits profond. Des recherches d'une ampleur exceptionnelle avaient duré 13 jours et nuits.

Le 13 janvier dernier, Julen Rosello avait chuté "par accident" dans un puits abandonné de 25 centimètres de diamètre et plus de 100 mètres de profondeur creusé pour trouver de l'eau. L'enfant jouait sur un terrain appartenant à un membre de sa famille alors que ses parents déjeunaient non loin. A l'issue de recherches d'une ampleur exceptionnelle qui ont tenu en haleine l'Espagne, le petit garçon avait été retrouvé mort. Le pays a été d'autant plus ému par cette affaire que les parents de Julen avaient perdu en 2017 un enfant de trois ans, mort d'une crise cardiaque selon les médias espagnols.

"La douleur est aussi grande aujourd'hui qu'elle l'était hier. J'aurais encore mal demain et pour le reste de ma vie", a confié Jose Rosello, le père de l'enfant dans une interview donnée à Telecinco et repérée par nos confrères de Sudpresse.

Un an après le drame, les parents de Julen attendent le procès qui devrait se tenir le 21 janvier prochain. Sur le banc des accusés: David Serrano, l'oncle du petit garçon. Il est le propriétaire du puits dans lequel l'enfant est tombé alors qu'il jouait. Ce puits a été construit sans autorisation et était à sec lors de la tragédie. Dans des interviews données à plusieurs médias, son bâtisseur avait affirmé que le creux avait été condamné à l'aide d'une pierre de dimensions supérieures au trou d'entrée. Il accusait alors le propriétaire d'avoir rouvert la cavité. Selon des informations rapportées par les médias locaux, David Serrano risque 3 ans de prison. Le juge devra décider si David Serrano est coupable pour grave imprudence.

Au micro de Telecinco, le père de l'enfant disparu explique que depuis le drame, il n'entretient plus de relation avec David Serrano. Il ajoute qu'il n'attend aucune excuse de sa part: "S'il veut me demander pardon qu'il le fasse mais le mal est déjà fait", conclut-t-il.

Rappel des faits

Julen Rosello a chuté par accident, selon ses parents, le dimanche 13 janvier dans un puits abandonné de 25 centimètres de diamètre et plus de 100 mètres de profondeur creusé pour trouver de l'eau. L'enfant jouait sur un terrain appartenant à un membre de sa famille alors que ses parents déjeunaient non loin.



Les autorités n'ont jamais eu aucune preuve que l'enfant était vivant. Des cheveux lui appartenant ainsi qu'un sachet de friandises ont été retrouvés dans le puits.



Venus spécialement de la région minière des Asturies (nord-ouest), des mineurs d'élite habitués à porter secours à des victimes dans les circonstances les plus difficiles avaient creusé une galerie de près de quatre mètres destinée à rejoindre la zone du puits où les autorités pensaient que Julen se trouvait, à environ 70 mètres de profondeur.



Equipés de bouteilles d'oxygène, ces huit mineurs, qui travaillent tour à tour par équipes de deux, sont descendus à l'aide d'une sorte de cage métallique dans un tunnel vertical spécialement creusé parallèlement au puits. Des pompiers et une équipe d'artificiers de la Garde civile avaient participé à cette dernière phase de l'opération.



Creusant à l'aide d'une énorme perceuse, les mineurs avaient été contraints de faire appel face à la dureté de la roche aux artificiers qui ont procédé à trois explosions contrôlées. Les secouristes avaient initialement introduit une caméra dans le puits mais n'avaient pu aller au-delà d'environ 70 mètres de profondeur, un amas de pierres bouchant totalement l'accès. Ce qui les a obligés à creuser un tunnel parallèle et cette galerie afin de joindre les deux.

Malgré le peu de chances de retrouver Julen vivant, les parents avaient gardé espoir jusqu'au bout.