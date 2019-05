Les Luxembourgeois disent adieu à leur ancien Grand-Duc: "Tout le monde se donne la paix"

Quelques centaines de personnes et plusieurs têtes couronnées européennes sont venues rendre un dernier hommage samedi matin à Luxembourg au grand-duc Jean, décédé le 23 avril à l'âge de 98 ans.

Sous une pluie glaciale, des centaines de Luxembourgeois s'amassaient aux alentours de la cathédrale du Luxembourg pour assister au cortège et suivre la cérémonie sur un écran géant. La mort du Grand-Duc Jean de Luxembourg a beaucoup touché notre famille royale. Une importante délégation est d'ailleurs envoyée à la cérémonie. "C'est l'une des raisons, mais la raison majeure, c'est qu'elle fait partie de la famille. Il faut se souvenir que l'épouse du Grand-Duc Jean, Joséphine-Charlotte décédée en 2005 était la sœur du Roi Albert et du Roi Baudouin", explique Thomas de Bergeyck.

La famille Royale belge était en effet bien représentée. Le Roi Albert et la Reine Paola, leurs trois enfants le Roi Philippe, le prince Laurent et la princesse Astrid, ainsi que la reine Mathilde, le prince Lorenz, la princesse Lea et la princesse héritière Elisabeth étaient présents. De nombreuses autres personnalités ont assisté aux funérailles : les rois et reines de Suède et de Norvège, la reine du Danemark, le prince Albert II de Monaco. La reine Elizabeth II d'Angleterre a quant à elle été représentée par sa fille la princesse Anne.

Revivez notre direct:

12h49 - La bénédiction du défunt avec de l'eau bénite.



L’encensement du défunt

12h23 - Les familles royales et l'assemblée se donnent la paix. "Tout le monde se donne la paix. Ce n'est pas nécessairement la paix entre Chrétiens, mais c'est vraiment une paix qui va jusqu'au Maroc. On va au-delà de la foi, on va au-delà de l'esprit catholique. On va vraiment dans l'universel", explique Tommy Scholtèsporte-parole des évêques de Belgique.







12h03 - Les petits-enfants du Grand-Duc Jean lisent des intentions lors des funérailles de leur grand-père.



D'autres descendants du Grand-Duc ont pris la parole durant la cérémonie. Marie-Gabrielle de Nassau, fille du prince Jean de Luxembourg, Maria-Anunciata du Liechtenstein, le prince Paul Louis de Nassau fils du prince Guillaume de Luxembourg et l'archiduchesse Marie-Christine d'Autriche, fille ainée de la princesse Marie-Astrid de Luxembourg, la fille ainée du Grand-Duc Jean ont également lu des intentions de prière.

11h35 - La première lecture (une lecture du livre du prophète Isaïe) est lue par Marie Astrid de Luxembourg, fille aînée du grand-duc Jean de Luxembourg







11h25 - Les enfants et petits-enfants se recueillent devant la dépouille de leur grand-père.



11h15 - Profondément émus, le grand Duc Henri et Maria Teresa marchent main dans la main derrière le cercueil du grand Duc Jean

"Le visage du grand Duc Henri est empreint de gravité. Il est visiblement très marqué", décrit Christophe Giltay.









11h03 - Le roi de Norvège Harald V et son épouse Sonja Haraldsen, le roi de Suède Charles XVI Gustave









10h56 - Le roi Philippe, la reine Mathilde et la princesse Elisabeth de Belgique, le roi Albert, la reine Paola, la princesse Astrid et le prince Lorenz, le prince Laurent, la princesse Léa sont arrivés















10h40 - Nicolas Sarkozy, la princesse Anne d'Angleterre qui représente sa mère la reine Elisabeth II, Juan Carlos, ancien Roi d'Espagne et son épouse Sophie de Grèce, le prince Alois de Liechtenstein et son épouse Sophie, le représentant de la maison royale du Maroc, le prince Albert II de Monaco sont arrivés.

Le prince Albert II de Monaco

La princesse Beatrix des Pays-Bas



Juan Carlos, ancien Roi d'Espagne et son épouse Sophie de Grèce

La princesse Anne d'Angleterre qui représente sa mère la reine Elisabeth II





Nicolas Sarkozy





Le représentant de la maison royale du Maroc





Le prince Alois de Liechtenstein et son épouse Sophie

10h32 - Entre la Belgique et le Grand Duché, les liens sont très étroits. "Lorsque le Grand Duc Henry est venu faire une conférence à Bruxelles, il a commencé par dire que la Belgique était sa seconde patrie", souligne Vincent Dujardin, professeur d’histoire à UCL.

10h28 -"A 10h30, les familles régnantes vont quitter le palais grand ducal pour se rendre à la cathédrale en voiture", nous indique notre journaliste Chantal Monet. Parmi ces familles régnantes, on retrouve la famille royale de Belgique.

10h17 - "L'affection que les Luxembourgeois témoignent à l'égard du Grand-Duc Jean est indissociable de celle qu'il portait à sa mère: la grande duchesse Charlotte", analyse l'historien Christian Cannuyer.

10h12 - Pour rappel, un deuil national de 12 jours avait été décrété. Il se termine ce soir. Notre journaliste Chantal Monet a ainsi pu observer des drapeaux en berne. Des écrans géants sont installés dans la ville pour permettre aux Luxembourgeois de suivre les funérailles.

10h06 - Notre journaliste Chantal Monet se trouve devant le palais grand ducal Luxembourg. Les autorités nationales sont les premières à quitter le Palais. "Il s'agit de ce que l'on pourrait appeler chez nous les corps constitués avec les représentants des autorités de la ville, le Bourgmestre, les échevins mais aussi les représentants de la magistrature et du gouvernement. Il y aura aussi d'anciens ministres qui ont servi durant le règne du Grand-Duc Jean. A 10h17, nous aurons de départ des membres des familles royales non régnantes", nous explique notre journaliste.

Comme nous l'explique Thomas de Bergeyck, le Grand-Duc était "le patriarche de toute une nation". "C'était un patriarche. 98 ans, c'est une vie très bien accomplie. C'est un héros de guerre qui a débarqué en Normandie durant la Seconde Guerre mondiale. Il a libéré Bruxelles, libéré le Grand Duché de Luxembourg. C'est un souverain qui méritait vraiment ses galons. Lorsqu'il est monté sur le trône en 1964, il était déjà un héros de guerre et il l'est resté jusqu'au bout. Il a pu témoigner aussi aux futures générations de ce qu'il a vécu pendant la Guerre. Il est un des rares souverains à l'avoir vraiment vécue. L'émotion est très grande car c'est la disparition d'un père, d'un patriarche de toute une Nation", souligne Thomas de Bergeyck.

De nombreuses personnalités sont présentes à ces funérailles. Stéphane Bern vient notamment d'arriver à la cathédrale Notre-Dame de Luxembourg.