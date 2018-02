Un nouveau parti politique anti-Brexit fait son apparition en Grande-Bretagne

(Belga) Un nouveau parti politique anti-Brexit, le mouvement centriste "Renew" ("Renouveler"), va être officiellement lancé lundi. Son but: surfer sur une opinion publique plus favorable au maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne.

"Notre objectif est de renverser le Brexit et de restaurer notre position influente en Europe, afin de nous concentrer sur ce qui compte vraiment au Royaume-Uni", a expliqué le parti sur son site internet, avant son lancement prévu dans le centre de Londres. "Renew" a affirmé pouvoir déjà aligner plus de 300 candidats aux prochaines législatives prévues en 2022, mais ils pourraient intervenir plus tôt en raison de la faiblesse de la Première ministre conservatrice Theresa May, à la tête d'un exécutif divisé. Le parti vise 650 candidats issus de la société civile, pour chacune des circonscriptions du Royaume-Uni. Ce nouveau parti politique a été fondé par Chris Coghlan. L'ancien financier s'était déjà présenté comme candidat indépendant avec un programme anti-Brexit dans le sud de Londres lors des élections générales de juin 2017. Il était arrivé quatrième avec 1.234 voix. En plus de "Renew", plusieurs campagnes pro-UE ont vu le jour ces dernières semaines au Royaume-Uni, appelant à un second référendum sur l'appartenance du Royaume-Uni à l'UE.