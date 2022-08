Des maisons réduites en cendres: en Gironde, Belin-Béliet est devenu un village fantôme (vidéo)

Des feux ravagent la Gironde, laissant derrière eux des paysages désertiques. Ce jeudi, nous nous sommes rendus dans l'un des villages ravagés par les flammes près d'Hostens. Il y avait beaucoup d'émotions à la découverte des 17 maisons réduites en cendres.

Belin-Béliet est une commune désormais aux allures de fantôme. Des maisons sont complètement détruites pas les flammes et des jardins noirs sont recouverts de cendres. De la fumée se dégage à certains endroits, signe d'une éventuelle reprise de feu.

Mais les flammes se sont à certains endroits arrêtées au fond d'un jardin ou au pied d'un mur, laissant apparaître des maisons voisines intactes. Une chance pour l'habitation de David. "Le plus malheureux, c'est pour nos voisins qui sont juste là. Ils ont tout perdu", confie-t-il.

David a tout fait pour revenir dans le quartier et constater les dégâts. "C'est dépitant. Maintenant au niveau de notre maison, tout est intact, c'est le principal. Parce qu'après les assurances, on sait très bien comment ça fonctionne. Cela va mettre du temps à se remettre en place", ajoute-t-il.

Les habitants ne sont pas à l'abri d'un autre incendie. Il faut donc reprendre les dernières affaires laissées dans l'urgence.

Batailler contre le feu, Gaëtan s'en rappelle encore. "On a essayé de sauver ce qu'on a pu. Le feu a tourné dans toute la zone. On a essayé d'éteindre le feu avec notre tuyau avant que les pompiers interviennent. On a eu de la chance", raconte-t-il.

Revenir dans le quartier est dangereux. Sur le long des routes, des feux naissants se multiplient à plusieurs endroits, ce qui complique le travail des pompiers.