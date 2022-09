Jonathann Daval en couple avec un codétenu? "Il a rencontré un garçon un peu plus âgé que lui", rapporte un média français

L'information est rapportée par nos confrères de BFM TV. Jonathann Daval, condamné à une peine de 25 ans de réclusion pour le meurtre de son épouse Alexia en 2017, a trouvé l'amour derrière les barreaux. Incarcéré à la maison centrale d'Ensisheim, "Il a rencontré un garçon un peu plus âgé que lui, avec qui il vit une histoire de prisonnier", indique Dominique Rizet, consultant police-justice du média français.

Alors que cette information fait partie intégrante de sa vie privée, elle est divulguée car elle pourrait être considérée comme un élément-clé dans cette affaire où demeurent de nombreux "non-dits", comme l'indique Dominique Rizet.

Face à la barre, Jonathann Daval n'avait su expliquer son acte. Il avait décrit une compagne "violente en paroles et en actes" et qui "l'humiliait". Il était revenu sur la situation compliquée de leur couple liée notamment à ses problèmes d'érection. Il avait soutenu que, tout comme Alexia, il voulait un enfant. Mais que ses problèmes les en empêchaient.

'Même si je me mets nue devant lui, il ne se passe rien'

"Il avait tout et malgré cela, ça ne marcherait pas (...) Ça a été raconté aux assises, il avait des troubles de l'érection, il prenait des médicaments. En parlant à une de ses amies, Alexia avait dit un jour 'Même si je me mets nue devant lui, il ne se passe rien. Il ne me regarde même pas'", rapporte Dominique Rizet.

De son côté, la mère du condamné dément cette relation. "Jonathann m’assure que c’est faux", lâche-t-elle. L'avocat de Jonathann Daval, Randall Schwerdorffer, a quant à lui défendu sur BFMTV le respect de la vie privée de son client: "Il souhaite avoir un droit à l'oubli."

Le corps en partie calciné d'Alexia Daval, 29 ans, avait été retrouvé en octobre 2017 dans un bois près de son domicile de Gray-la-Ville (Haute-Saône), après que son mari Jonathann eut signalé sa disparition. Après avoir montré le visage d'un veuf éploré pendant trois mois, l'informaticien avait été confondu par les gendarmes. Il avait finalement reconnu le meurtre de sa femme et a été condamné à 25 ans de réclusion en novembre 2020.