Un beluga a été repéré dans la Seine en France: l'animal est amaigri et désorienté, des associations tentent de le nourrir (vidéo)

En France, un béluga a été repéré dans les eaux de la Seine. Il est perdu, désorienté, et continue de monter la rivière. Il ne s'alimente plus et s'affaiblit. Les chances de le ramener vers la mer s'amenuisent...

Le béluga a été repéré ce 2 août dans les eaux de la Seine, près de Paris en France. Il apparaît affaibli et amaigri. Mais ses facultés de rester longtemps en apnée, elles, semblent être intactes. Entre l'estuaire de la Seine au Havre et Paris, il a parcouru 170 km.

"Il a passé une écluse qui pourrait éventuellement poser problème à sa capacité de retourner en arrière. En même temps, on peut aussi se dire que s'il a réussi à la passer, il pourrait également le faire dans l'autre sens", analyse Sarah Wund, vétérinaire pour mammifères marin à l'université de la Rochelle. L'écluse, qui fait environ 200 m de long, est fermée et interdite à la navigation jusqu'à nouvel ordre.

Les services de l'Etat français, sapeurs-pompiers, SNSM, Office Français de la Biodiversité (OFB), Groupe d'Etude des Cétacés du Cotentin (GEEC) et le laboratoire Pelagis ont été mobilisés pour évaluer l'état sanitaire de l'animal, jugé "préoccupant". Le béluga "semble présenter des altérations cutanées et être amaigri", a précisé la préfecture.

Contacté par l'AFP, Gérard Mauger, vice-président du GEEC, a décrit un "animal bien tonique, qui passe très peu de temps en surface et effectue de longues apnées", signe que sa capacité pulmonaire "reste bonne" mais un comportement qui complique la tâche des sauveteurs, la préfecture indiquant que le cétacé "fuit les embarcations et ne se laisse pas guider dans la direction de l'embouchure de la Seine".

Le béluga, appelé aussi dauphin blanc, peut mesurer jusqu'à 5m50, et est une espèce protégée de cétacé. Il est en général très sociable, mais celui-ci, probablement stressé, ne semble pas écouter ceux qui tentent de le ramener vers la mer ou de le nourrir.

Comme l'association Sea Shepherd, dont les équipes se sont relayées toute la nuit : "L'animal est extrêmement amaigri. L'urgence absolue est de tenter de le nourrir. (...) Cependant, il ignore toujours le poisson qu'on lui propose", écrit l'association sur son compte Twitter. "Nous ferons un point avec les services de l'Etat dans la journée", a ajouté Sea Shepherd, qui dès le premier jour a œuvré pour aider l'animal en détresse.

Plusieurs tentatives ont échoué, l'animal est bien loin de son habitat naturel, et semble désorienté. "C'est un mammifère marin qui vit habituellement dans des eaux plutôt froides. Ce sont des animaux qu'on a l'habitude de voir dans des estuaires, notamment celui de Saint-Laurent. On n'est pas habitués de les voir dans les eaux près de chez nous", ajoute la vétérinaire.

La population de béluga la plus proche se trouve au large de la Norvège, à 3.000 km de la Seine. Est-ce la pollution de l'eau, ou bien, la pollution sonore en mer qui l'ont désorienté ? Impossible à ce stade de fournir une explication précise.

Selon l'observatoire Pelagis, spécialiste des mammifères marins, il s'agit du second béluga connu en France après qu'un pêcheur de l'estuaire de la Loire en avait remonté un dans ses filets en 1948. En 1966, un autre individu avait remonté le Rhin jusqu'en Allemagne et en 2018, un béluga avait été observé dans l'estuaire de la Tamise en Angleterre, rappelle Pelagis.

"Ces cas d'errance restent inhabituels et inexpliqués, avec probablement des raisons multiples comme l'état de santé, l'âge (les subadultes se dispersant plus facilement), l'isolement social, les conditions environnementales, etc", poursuit l'observatoire.

En mai, c'est une orque qui s'était retrouvée en difficulté dans la Seine entre Rouen et Le Havre. Les opérations pour tenter de sauver le cétacé avaient échoué et l'animal était finalement mort de faim.