Deux employés d'une usine Mars tombent mystérieusement dans une cuve géante... de chocolat

Deux employés du géant américain de la confiserie Mars Wrigley ont été secourus après être mystérieusement tombés... dans une cuve géante de chocolat, ont rapporté jeudi des médias.

L'accident s'est produit jeudi après-midi dans l'usine du mastodonte de l'agroalimentaire en Pennsylvanie, dans le nord-est des Etats-Unis.



D'après les chaînes Fox News et CNN, deux personnes ont été secourues et hospitalisées après une chute dans l'une des cuves géantes de l'entreprise, qui était pleine de chocolat.



Aucun autre détail n'a été fourni sur les raisons pour lesquelles ces employés se sont retrouvés en si mauvaise posture, sans pouvoir se hisser hors de la cuve remplie de cacao.



D'après les services d'urgence cités par Fox News, les pompiers ont dû découper une ouverture dans la structure de la cuve pour les faire sortir le plus rapidement possible.



La communication du géant américain Mars Inc. n'a pas répondu aux sollicitations de l'AFP et aucun détail n'a été donné aux médias locaux sur l'état de santé précis des deux employés.



Le groupe de la famille Mars - dont les marques les plus connues sont les chocolats et confiseries Mars, Wrigley (chewing-gum), Milky Way, Snickers, M&M's ainsi que le riz Uncle Ben's ou la nourriture pour chiens Royal Canin, se présente comme le numéro un mondial du chocolat et du chewing-gum avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 30 milliards de dollars et quelque 100.000 salariés.