DIRECT - Guerre en Ukraine: des morts et blessés dans de nouveaux bombardements à Kharkiv

Situation sur le terrain, réactions internationales, sanctions: le point sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

6h03 - La Belgique prête à proposer 60 places de revalidation pour des patients venant d'Ukraine

La Belgique va proposer aux autorités ukrainiennes de mettre à disposition 60 places dans des centres de revalidation, pour accueillir des patients souffrant de lésions de la moelle épinière, de lésions cérébrales traumatiques ou de polytraumatismes dont des amputations. Cette proposition, validée au niveau fédéral, est faite à la suite de demandes de Kiev en ce sens, indique jeudi le cabinet du ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke.

5h52 - Le Premier ministre polonais demande de l'argent à l'UE pour accueillir les réfugiés

Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki souhaite que l'Union européenne aide financièrement son pays à accueillir les réfugiés en provenance d'Ukraine, a-t-il déclaré au journal allemand Bild.



M. Morawiecki a souligné dans cette interview que son pays accueille quelque 2,5 millions de réfugiés ukrainiens "pour lesquels nous avons ouvert nos portes et nos cœurs". Mais la Pologne a besoin d'argent pour financer ses efforts. Jusqu'à présent, l'UE n'a "pas payé un centime" pour accueillir les réfugiés, a déclaré M. Morawiecki. Le premier ministre polonais réclame désormais un "traitement équitable" pour son pays.

3h26 - Le Parlement canadien condamne un "génocide" contre les Ukrainiens

Les députés canadiens ont adopté mercredi une motion condamnant les "actes de génocide contre le peuple ukrainien" menés par la Russie et reconnaissant qu'il existe "des preuves claires et abondantes de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité systématiques et massifs".

2h44 - Des morts et blessés dans de nouveaux bombardements à Kharkiv

Au moins trois personnes ont été tuées et six blessées dans des bombardements dans les environs de Kharkiv en Ukraine, ont rapporté mercredi des représentants des autorités locales, qui affirment que la Russie est responsable des pertes civiles.



Deux des six blessés sont dans un état grave, a déclaré le chef de l'armée régionale, Oleg Sinegubov. L'armée russe a déployé de l'artillerie et des mortiers. L'armée ukrainienne a réussi à infliger des pertes à la partie russe, a-t-il précisé. Ces informations ne peuvent toutefois être vérifiées par des sources indépendantes. En outre, plusieurs explosions sont signalées par l'Ukraine dans la ville de Kherson, tenue par les Russes.

2h12 - L'UE accuse la Russie de "chantage" au gaz, Moscou dit avoir détruit des armes livrées à Kiev

L'Union européenne a accusé mercredi la Russie de "chantage" au gaz après qu'elle eut fermé le robinet d'"or bleu" à la Pologne et à la Bulgarie, tandis que Moscou affirmait avoir détruit "une grande quantité d'armes" fournies par les Occidentaux aux Ukrainiens.



De son côté, après avoir rencontré la veille le président Vladimir Poutine dans la capitale russe, le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres est arrivé en Ukraine, sa première visite dans ce pays depuis le début de l'invasion russe le 24 février. Il se rendra jeudi dans la banlieue de Kiev, à Boutcha, Irpin et Borodianka, théâtres d'exactions imputées à l'armée russe par les Ukrainiens.



Au moment où les Occidentaux intensifient leurs efforts pour armer les Ukrainiens face à la Russie, le ministère russe de la Défense a affirmé que "des hangars avec une grande quantité d'armes et de munitions étrangères, livrées aux forces ukrainiennes par les Etats-Unis et des pays européens, avaient été détruits avec des missiles Kalibr tirés de la mer sur l'usine d'aluminium de Zaporojie", dans le sud de l'Ukraine.

23h52 - Londres en appelle au "courage" pour fournir des armes lourdes à l'Ukraine

La ministre britannique des Affaires étrangères Liz Truss a appelé mercredi à un renforcement des livraisons d'armes lourdes et d'avions à l'Ukraine, soulignant que le temps est au "courage" face à la Russie.



Dans un discours mercredi soir à la résidence officielle du lord-maire de la Cité de Londres, la cheffe de la diplomatie britannique a également souligné que la Chine doit "jouer selon les règles" et que "les agresseurs regardent ce qui s'est passé en Ukraine".

23h - Le président ukrainien accuse la Russie de vouloir provoquer une crise mondiale des prix

Pour venir en aide à l'Ukraine, la Commission européenne a proposé mercredi de suspendre pendant un an tous les droits de douane sur les produits importés de ce pays dans l'UE. La proposition doit encore être approuvée par le Parlement européen et les 27 Etats membres.

"Cela nous permettra de soutenir l'activité économique au maximum en Ukraine et de préserver notre production nationale", s'est félicité dans la soirée le président Volodymyr Zelensky.

Le Royaume-Uni avait annoncé lundi avoir pris une telle mesure. "La commission européenne est d’accord de retirer les droits de douane et les quotas sur les exports ukrainiens pendant un an, ainsi que les tarifs anti-vente à perte. Des exports suffisants de nos produits vers le marché européen, et mondial, constituent un outil anti-crise essentiel. La Russie tente de provoquer une crise mondiale des prix. Elle veut créer le chaos dans les marchés, et surtout le marché alimentaire. Les exports ukrainiens aideront à préserver la stabilité des marchés. C’est bénéfique pour nous, mais aussi pour tous les européens."