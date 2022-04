DIRECT - Guerre en Ukraine: les objectifs de la Russie vont bien au-delà de l'Ukraine selon Zelensky, la Bulgarie et la Pologne privées de gaz russe

Situation sur le terrain, réactions internationales, sanctions: le point sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

DIRECT RTL INFO

6h31 - Un dépôt de munitions russe situé à la frontière ukrainienne en feu

Un dépôt de munitions a pris feu dans la région russe de Belgorod, à la frontière avec l'Ukraine. Il est situé près du village de Staraya Nelidovka, a déclaré le gouverneur de la région, Vyacheslav Gladkov, sur Telegram. Le feu a depuis été éteint et aucune maison n'a été détruite ni aucun civil tué, a-t-il précisé.



Moscou a accusé à plusieurs reprises les forces armées ukrainiennes de mener des attaques sur le territoire russe, notamment sur un village près de Brjansk. Selon les Russes, des dépôts de carburant y ont également été incendiés. Début avril, le gouverneur de Belgorod avait déjà déclaré que des hélicoptères ukrainiens avaient attaqué un dépôt de carburant.



6h26 - Les objectifs de la Russie vont bien au-delà de l'Ukraine, selon Zelensky

Volodymyr Zelensky estime que les objectifs de la Russie vont bien au-delà de sa guerre contre l'Ukraine. "Le but ultime des dirigeants russes n'est pas seulement de s'emparer du territoire de l'Ukraine, mais de démembrer tout le centre ainsi que l'est de l'Europe et de porter un coup mondial à la démocratie", a déclaré le président ukrainien dans un message vidéo nocturne publié mardi sur Telegram.



Une "grève mondiale contre la démocratie" fait également partie des objectifs de Moscou, accuse Zelensky. La poursuite des attaques contre l'Ukraine, notamment dans la région d'Odessa ou dans le Donbass, ne ferait qu'apporter à la Russie "de nouvelles pertes", a-t-il par ailleurs déclaré.

5h10 - Poutine a "l'espace politique" pour se retirer d'Ukraine, estime Boris Johnson

Le président russe Vladimir Poutine dispose de "l'espace politique" nécessaire pour mettre fin à son invasion de l'Ukraine, en partie grâce à la censure instaurée en Russie, a déclaré mardi le Premier ministre britannique Boris Johnson.



"Compte tenu du soutien massif de la Russie à ce qu'il fait, de l'apparente indifférence des médias russes à l'égard de ce qui se passe réellement en Ukraine, le paradoxe est que Poutine dispose de beaucoup d'espace politique pour faire marche arrière et se retirer", a déclaré Boris Johnson sur TalkTV.

0h07 - Les Pays-Bas vont livrer des obusiers blindés à l'Ukraine

Les Pays-Bas fourniront "un nombre limité" d'obusiers blindés de type Panzerhaubitze 2000 à Kiev, a déclaré mardi le gouvernement néerlandais, alors que les forces russes continuent à grignoter du terrain dans l'est de l'Ukraine.



Ces obusiers représentent l'artillerie "la plus lourde de l'armée" néerlandaise, selon le ministère de la Défense, et permettent d'éliminer des cibles ennemies à 50 kilomètres dans toutes les conditions météorologiques. L'Allemagne assurera pour sa part la formation de soldats ukrainiens au maniement de ces blindés, et fournira des munitions.

21h55 - Gazprom suspend aussi ses livraisons de gaz vers la Bulgarie dès mercredi

Le géant russe Gazprom suspendra dès mercredi ses livraisons de gaz vers la Bulgarie, a indiqué mardi soir le ministère bulgare de l'Énergie, cité par l'agence de presse étatique russe Tass. Le gouvernement bulgare évoque son refus de se plier aux nouvelles exigences du fournisseur.



"Aujourd'hui, Bulgargas EAD a reçu la notification que les livraisons de Gazprom Export seront suspendues à partir du 27 avril 2022", a indiqué le ministère de l'Économie dans un communiqué, alors que ce pays des Balkans est fortement dépendant du gaz russe. Cette décision de Gazprom suit de près l'annonce faite par l'entreprise russe de cesser ses livraisons à destination de la Pologne dès mercredi 08h00. Moscou réclame d'être payée en roubles, une demande déjà rejetée par plusieurs pays comme l'Allemagne, l'Autriche et la Pologne.