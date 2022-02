DIRECT - Guerre en Ukraine: puissantes explosions dans le centre de Kiev, du personnel de la centrale de Tchernobyl pris en otage

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé vendredi la mort d'au moins 137 de ses concitoyens depuis le début de l'invasion russe jeudi matin. "137 héros, nos citoyens" ont perdu la vie, a-t-il indiqué dans une adresse vidéo mise en ligne sur le site de la présidence, ajoutant que 316 autres Ukrainiens avaient été blessés lors des combats.

7h36 - Le président ukrainien affirme que les forces russes visent aussi des zones civiles

Le président ukrainien a déclaré vendredi que l'armée russe visait des zones civiles à Kiev, saluant en outre "l'héroïsme" des Ukrainiens face à l'invasion russe et assurant que ses soldats faisaient "tout leur possible" pour défendre le pays.



"Cette nuit, ils ont commencé à bombarder des quartiers civils. Cela nous rappelle (l'offensive nazie) de 1941", a dit Volodymyr Zelensky dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, prononçant cette phrase en russe à l'attention des citoyens russes.



7h06 - ANALYSE: quel est le but de la Russie en s'attaquant à Kiev?

"C'est toujours très conjoncturel et difficile d'être catégorique (sur les intentions de Vladimir Poutine), mais vu la très grande proximité, à présent, des forces russes, qui ont pris le contrôle d'une grande base aérienne à proximité de la capitale ; et vu l'intensification des bombardements et leurs dégâts ; on se rend compte qu'il s'agit, au minimum, de mettre Kiev en étau", nous a expliqué Nicolas Gosset, chercheur à l'Institut royal de défense, ce vendredi matin. > LIRE L'ANALYSE COMPLETE





5h53 - L'Ukraine dénonce les "horribles" tirs de missiles russes sur Kiev

Le chef de la diplomatie ukrainienne a dénoncé vendredi des tirs de missiles russes qui ont touché Kiev à l'aube, faisant au moins trois blessés, au lendemain du début de l'invasion russe du pays.



"Des tirs horribles de missiles russes sur Kiev. La dernière fois que notre capitale a connu quelque chose de semblable, c'était en 1941 quand elle a été attaquée par l'Allemagne nazie. L'Ukraine a vaincu ce démon et vaincra aussi celui-ci", a affirmé Dmytro Kouleba dans un message sur son compte Twitter.

5h42 - Mobilisation générale en Ukraine contre l'invasion russe, explosions à Kiev

L'Ukraine, où des combats meurtriers opposent forces russes et ukrainiennes jusqu'aux portes de Kiev, a annoncé la mobilisation générale pour tenter de freiner l'offensive massive déclenchée par Vladimir Poutine, et des explosions ont retenti vendredi à l'aube dans la capitale.



Deux fortes détonations ont été entendues dans le centre de Kiev, au lendemain du début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, a constaté une journaliste de l'AFP.



Sur son compte Facebook, l'armée de terre ukrainienne a indiqué que des "tirs de missiles" visaient Kiev, précisant en avoir détruit deux en vol. Selon le maire de la ville, Vitali Klitschko, trois personnes ont été blessées, dont une grièvement, par des débris de missiles tombés dans un quartier résidentiel du sud-est de la capitale ukrainienne.



La progression des forces russes fait redouter un assaut et la multiplication d'attaques ciblées sur Kiev et des cibles stratégiques et gouvernementales.

4h - "Poutine doit et va échouer", affirme Ursula von der Leyen

Le président russe Vladimir Poutine "est en train d'essayer de faire main basse sur un pays européen pacifique et de redessiner la carte de l'Europe par la force. Il doit et il va échouer", a affirmé la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dans la nuit de jeudi à vendredi, au terme d'un sommet européen extraordinaire à Bruxelles consacré à l'invasion de l'Ukraine.



Quelques heures plus tôt, les chefs d'État et de gouvernement avaient donné leur accord de principe au déclenchement d'un nouveau paquet de sanctions destinées à frapper "massivement et sévèrement" la Russie. Ces sanctions, dont le détail n'a pas été divulgué et qui feront l'objet d'une décision formelle vendredi par les ministres des Affaires étrangères de l'UE, couvrent le secteur financier, les secteurs de l'énergie et des transports, les biens à double usage (matériel civil pouvant servir à des fins militaires) ainsi que le contrôle et le financement des exportations, ou encore les interdictions de visas et le gel des avoirs des élites russes. La volonté est de couper l'accès de la Russie aux marchés de capitaux les plus importants. "Nous allons cibler 70% du secteur bancaire russe, ainsi que des entreprises d'État dans le domaine de la défense", a notamment indiqué Mme Von der Leyen.

"Ces sanctions vont accroître les coûts d'emprunt de la Russie, augmenter l'inflation et éroder progressivement la base industrielle du pays. Nous ciblons également l'élite russe en limitant ses dépôts, afin qu'elle ne puisse plus cacher son argent en lieu sûr en Europe." Dans le secteur énergétique, une interdiction d'exportation frappera la raffinerie pétrolière en empêchant ce secteur de se moderniser, ce qui devrait l'amener progressivement à une réduction substantielle des exportations de pétrole, qui avaient rapporté à la Russie 24 milliards d'euros en 2019, selon la cheffe de l'exécutif européen. En matière de transport, la vente d'avions sera interdite aux compagnies aériennes russes, qui seront privées d'équipements et de pièces détachés, dont 75% sont produites en Europe, aux États-Unis ou au Canada, a détaillé Mme Von der Leyen. Concernant les visas, diplomates et hommes d'affaires russes perdront leur accès privilégié à l'Union européenne. Ces mesures sont coordonnées avec des partenaires et alliés de l'UE comme les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, la Norvège, mais aussi, désormais, la Corée du Sud, le Japon ou encore l'Australie. Le Conseil européen en appelle également à un nouveau train de sanctions visant des responsables et l'économie du Bélarus, vassal de Moscou accusé d'avoir facilité l'invasion russe de l'Ukraine en accueillant des troupes sur son territoire. L'une des questions en suspens, au niveau des sanctions, reste l'exclusion potentielle de la Russie du réseau international de communications interbancaires SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), comme le réclament l'Ukraine et plusieurs États membres de l'UE. Mais d'autres, aux économies plus exposées à la Russie, verraient plutôt cette exclusion dans un troisième train de sanctions qui sera mis à l'étude. Ils estiment qu'une telle mesure pourrait affecter davantage l'UE que la Russie, qui pourrait aisément passer au système de paiement chinois. Le président du Conseil, Charles Michel, a insisté sur la nécessité pour l'Europe de se défaire de sa dépendance énergétique à la Russie et de renforcer sa capacité de défense au sein de l'OTAN.

3h37 - Macron dénonce la "duplicité" de Poutine, mais veut maintenir le dialogue

Emmanuel Macron a jugé vendredi utile de "laisser ouvert le chemin" du dialogue avec Moscou pour obtenir un arrêt de son offensive en Ukraine, tout en dénonçant "la duplicité" de son homologue russe Vladimir Poutine.



A l'issue d'un sommet de l'UE à Bruxelles, le président français a indiqué avoir eu jeudi "un "échange franc, direct, rapide" avec Vladimir Poutine, pour réclamer "l'arrêt des combats dans les meilleurs délais" et "lui demander de discuter" avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky "dont c'était la demande".



"Je pense que c'est de ma responsabilité (...) tout en condamnant, tout en sanctionnant, tout en continuant à agir, de laisser ce chemin ouvert pour que le jour où les conditions pourront être remplies, nous puissions obtenir une cessation des hostilités", a-t-il fait valoir. Pour autant, le président français, qui avait multiplié les initiatives diplomatiques ces dernières semaines, a déploré la "duplicité" du Kremlin.

3h25 - La France va accélérer le déploiement de soldats en Roumanie

Emmanuel Macron a annoncé vendredi à Bruxelles que la France allait accélérer le déploiement de soldats en Roumanie dans le cadre de l'Otan, en réponse à l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe.



"La France continuera à jouer pleinement son rôle de réassurance des alliés de l'Otan en envoyant en Estonie un nouveau contingent au sein de la présence avancée renforcée, en anticipant sa participation à la police du ciel balte dès le mois de mars, et en accélérant aussi son déploiement en Roumanie", a déclaré le président français à l'issue d'un sommet exceptionnel de l'UE à Bruxelles et à la veille d'un sommet de l'Otan consacré à la crise en Ukraine.

2h42 - Des Ukrainiens se mettent à l'abri dans des stations de métro de Kiev

Des milliers de personnes ont trouvé refuge jeudi soir dans des stations de métros de la capitale ukrainienne Kiev, après un appel du bourgmestre de la capitale ukrainienne, Vitali Klitsjko.



Les rues de Kiev étaient largement vidées de leurs passants, a constaté jeudi soir un correspondant de l'agence de presse allemande dpa. Un couvre-feu est en vigueur depuis 22h00, ce qui est aussi le cas dans la ville portuaire de Marioupol. Des images de personnes se mettant à l'abri en sous-terrain dans les stations de métro, émergent aussi de Kharkiv, la deuxième plus grande ville au nord-est du pays. Des réfugiés ukrainiens ayant accédé à la Pologne voisine en majorité des femmes et des dizaines d'enfants, passent en outre la nuit dans une gare. Ils sont environ 200 réfugiés dans la gare de Przemysl, au sud-est de la Pologne, à quelques kilomètres de la frontière, rapporte l'agence France Presse. Les réfugiés sont entourés de fonctionnaires polonais, dont des policiers et des militaires. Des soldats en tenue de camouflage leur proposent de la soupe. Des agents enregistrent les réfugiés et les aident à réserver leurs billets pour continuer leur voyage.

2h21 - Du personnel de la centrale de Tchernobyl pris en otage

Alors que la Russie a pris le contrôle de la centrale de Tchernobyl en Ukraine, site du pire accident nucléaire de l'histoire en 1986, il est question que du personnel y soit tenu en otage, selon la Maison Blanche, citée par la BBC et Reuters vendredi.



La porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki, a affirmé à la presse durant son briefing quotidien, qu'il y avait des signalements de soldats russes détenant du personnel de la centrale nucléaire en otage. "Nous sommes outrés par des rapports crédibles dans les infrastructures de Tchernobyl". "Cette prise d'otage illégale et dangereuse, qui peut suspendre les services de routine nécessaires pour maintenir et protéger les déchets nucléaires, est évidemment incroyablement alarmante et inquiétante", a ajouté la porte-parole. Elle a ajouté que Washington "le condamnait et exigeait la libération" des otages. Après la prise de contrôle russe de la centrale de Tchernobyl, l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a dit suivre "la situation avec grande inquiétude".

2h18 - 17 immeubles endommagés par des bombardements à Marioupol

Dix-sept immeubles dans la ville portuaire ukrainienne de Marioupol ont été endommagés par des bombardements, assurent les autorités de la ville.



Tous les bâtiments concernés se trouvent à l'est de la cité, principal port à l'est du pays, non loin des lignes de front des combats avec les séparatistes pro-russes. L'alimentation en électricité a été partiellement perturbée, ont encore décrit les autorités jeudi soir, ajoutant que la distribution d'eau continuait et que les transports publics poursuivaient leurs dessertes gratuitement. Il y a eu 23 citoyens blessés de même que 23 soldats blessés, tous traités dans les cliniques de la ville. Jeudi soir, les résidents faisaient encore état sur les réseaux sociaux de bombardements et impacts. Un couvre-feu est en place dans cette ville. Des trains d'évacuations sont prévus dans la nuit, alors que 1.700 personnes ont déjà fui. Marioupol est une localité importante pour l'industrie de l'acier. Du charbon et de l'acier du Donbass étaient exportés depuis son port avant 2014 quand la guerre a démarré à l'est de l'Ukraine. Depuis l'invasion russe du pays jeudi matin, l'Ukraine déplore 137 de ses résidents tués.

0h52 - L'Ukraine est "laissée seule" face à la Russie

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a regretté vendredi que Kiev se retrouve "laissée seule" face à l'armée russe qui a envahi l'Ukraine la veille.



"Qui est prêt à combattre avec nous ? Je ne vois personne. Qui est prêt à donner à l'Ukraine la garantie d'une adhésion à l'Otan ? Tout le monde a peur", a-t-il dénoncé, alors que l'Alliance atlantique, que Kiev souhaite rejoindre, a indiqué qu'elle n'enverra pas de troupes soutenir l'Ukraine. Dans une adresse vidéo publiée sur le compte de la présidence ukrainienne, Volodymyr Zelensky a également dressé le dernier bilan des pertes côté ukrainien, civiles et militaires : au moins 137 morts et 316 blessés.

0h29 - L'armée russe se rapproche de Kiev pour "décapiter" le pouvoir, selon Washington

L'armée russe, qui a une "supériorité aérienne totale" en Ukraine, se rapprochait de Kiev jeudi avec l'intention de "décapiter le gouvernement" ukrainien et d'y installer à la place un gouvernement favorable à Moscou, selon des sources militaires occidentales. Après avoir tiré plus de 160 missiles sur des objectifs militaires ukrainiens, les forces russes venues du Belarus ont rapidement progressé vers le sud et "se sont rapprochées de Kiev" au cours de la journée, a indiqué un haut responsable du Pentagone.



"Nous estimons que, fondamentalement, ils ont l'intention de décapiter le gouvernement et installer leur propre méthode de gouvernance, ce qui expliquerait cette avancée initiale vers Kiev", a-t-il ajouté.



Selon un haut responsable du renseignement occidental, "les défenses aériennes de l'Ukraine sont maintenant éliminées et ils n'ont plus de force aérienne pour se protéger". La Russie a désormais une "supériorité aérienne totale" en Ukraine selon cette source. "Les Russes vont chercher dans les prochaines heures à masser une force écrasante autour de la capitale et la défense revient désormais aux forces terrestres et à la résistance populaire", a expliqué ce responsable.

23h15 - Les hommes âgés de 18 à 60 ans ne sont plus autorisés à quitter l'Ukraine

Les hommes ukrainiens âgés de 18 à 60 ans ne sont plus autorisés à quitter le pays en raison de l'état d'urgence. Il ne leur sera pas permis de traverser les frontières du pays, a annoncé le chef de la douane de la ville de Lviv, Danil Menshikov, dans un message posté sur le réseau social Facebook.



Il a demandé à la population de ne pas céder à la panique et de ne pas tenter de traverser les frontières.

22h32 - La première journée de l'invasion de l'Ukraine est un "succès", selon l'armée russe

La Russie a affirmé jeudi qu'elle avait rempli "avec succès" tous les objectifs fixés au premier jour de son invasion de l'Ukraine, où les bombardements et affrontements ont fait des dizaines de morts, selon les autorités ukrainiennes.



"Toutes les tâches assignées aux groupes de militaires des forces armées de la Fédération de Russie pour la journée ont été remplies avec succès", a déclaré le porte-parole du ministère de la Défense, Igor Konachenkov. Treize civils et neuf militaires ukrainiens ont été tués dans la région de Kherson, dans le sud de l'Ukraine qui est en partie contrôlée par les troupes russes, a annoncé l'administration régionale. Jeudi matin, un membre de l'équipe du président ukrainien Zelensky avait fait état de plus de 40 militaires et près de 10 civils tués. Dans la région d'Odessa, les autorités indiquaient que 18 personnes avaient été tuées dans un village par des frappes.



21h24 - La Russie dit avoir rétabli le canal d'approvisionnement en eau de la Crimée

Les troupes russes sont entrées dans la ville de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, et ont pris le canal de Crimée du Nord, rétablissant l'approvisionnement en eau de la Crimée, a indiqué jeudi un porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konasjenkov.



L'Ukraine avait bloqué l'approvisionnement en eau depuis ce canal de la Crimée après l'annexion de la péninsule par la Russie en 2014. Selon le porte-parole de la Défense, cité par l'agence de presse russe Interfax, les combattants des républiques séparatistes de Donetsk et Lougansk ont pénétré dans les territoires ukrainiens sur une distance de six à huit kilomètres.

20h - Biden annonce des sanctions économiques et des restrictions d'exportation vers la Russie

Le président américain Joe Biden a annoncé jeudi des sanctions économiques et des restrictions d'exportation vers la Russie, en riposte à son invasion de l'Ukraine. Quatre banques russes supplémentaires vont aussi être sanctionnées et plus de la moitié des importations technologiques de la Russie supprimées, a-t-il affirmé lors d'un discours depuis la Maison Blanche. "Cela imposera un coût sévère à l'économie russe, à la fois immédiatement et à long terme", a prévenu le dirigeant américain.



Les Etats-Unis défendront "le moindre pouce de territoire de l'Otan", mais n'enverront pas de troupes en Ukraine, a annoncé le président américain Joe Biden jeudi après l'attaque de la Russie. "Nos forces armées ne vont pas en Europe pour combattre en Ukraine mais pour défendre nos alliés de l'Otan et rassurer ces alliés de l'Est", a affirmé Joe Biden lors d'une allocution télévisée.

