En Indonésie, 25 détenus s'évadent d'une prison de Papouasie après en avoir scié les barreaux

Les autorités indonésiennes recherchent 25 détenus qui se sont évadés d'une prison de Papouasie, province de l'est du pays, après avoir scié des barreaux de l'établissement, a indiqué lundi la police locale.



Six des 31 détenus qui se sont échappés de la prison de Doyo dimanche ont été arrêtés mais les 25 autres sont toujours en fuite, selon la même source.



"Nous avons déployé des policiers pour les rechercher, sécuriser les frontières, le port, l'aéroport et aussi pour mettre en place des mesures de sécurité particulières dans la prison", a déclaré le directeur de la police de Jayapura, capitale de la province.

Les évasions de prison ne sont pas rares dans l'archipel d'Asie du Sud-Est.

En mai 2017, plus de 200 détenus s'étaient volatilisés après une évasion en masse dans une prison surpeuplée sur l'île de Sumatra.



Un mois plus tard, quatre détenus étrangers incarcérés à Bali avaient un creusé un tunnel pour s'échapper d'une prison de l'île touristique. La police en a arrêté trois quelques jours plus tard sur l'île voisine du Timor oriental, tandis que le quatrième, un Australien, est toujours en fuite.