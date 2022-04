Guerre en Ukraine: le Royaume-Uni sanctionne les deux filles de Vladimir Poutine

Le Royaume-Uni a sanctionné vendredi les deux filles du président russe Vladimir Poutine et celle du chef de la diplomatie Sergueï Lavrov en raison de l'invasion de l'Ukraine, disant vouloir s'en prendre au "train de vie fasteux du cercle rapproché du Kremlin".



Londres prend ainsi la suite de Washington et Bruxelles pour viser Katerina Tikhonova et Maria Vorontsova, filles de Vladimir Poutine avec son ex-femme Lioudmila. Elles sont désormais interdites d'entrée sur le territoire britannique, où tout éventuel actif sera gelé.



Est également ciblée Ekaterina Vinokourova, fille de M. Lavrov, dont la fille de la maîtresse supposée, Polina Kovaleva, était déjà sanctionnée.



Soulignant que les sanctions déjà existantes allaient provoquer une crise économique en Russie sans précédent depuis la chute de l'URSS, la cheffe de la diplomatie Liz Truss a estimé qu'il fallait en introduire d'autres.



"Par le biais du G7, nous travaillons avec nos partenaires pour mettre fin à la consommation d'énergie russe et porter ainsi un coup à la capacité de Poutine de financer son invasion illégale et injustifiée de l'Ukraine", a-t-elle assuré dans un communiqué.



Londres, qui a annoncé vouloir mettre fin cette année à tout achat de pétrole et charbon russes et à terme du gaz russe, plaide auprès des Européens pour qu'ils réduisent davantage leur dépendance aux hydrocarbures russes.



Le sujet doit être abordé vendredi par le Premier ministre Boris Johnson avec le chancelier allemand Olaf Scholz, qu'il reçoit à Downing Street.



Selon le site du Kremlin, Maria est née en 1985 avant que la famille ne déménage à Dresde, en Allemagne de l'Est, où Vladimir Poutine était envoyé comme agent du KGB. Sa seconde fille, Katerina, est née l'année suivante dans cette ville.



A travers quelques rares remarques au fil des ans, Vladimir Poutine a révélé que ses filles ont reçu leur éducation supérieure en Russie, parlent plusieurs langues européennes et vivent en Russie.



Au-delà de ces quelques informations, le Kremlin a gardé la vie de famille de Vladimir Poutine résolument en dehors de la sphère publique.



Selon certains médias russes, Maria Vorontsova est une endocrinologue travaillant au sein d'une grande entreprise de recherche médicale focalisée sur les traitements contre le cancer et qui possède des liens avec l'Etat russe.



Les médias russes ont également identifié Katarina Tikhonova comme une mathématicienne qui dirige une fondation scientifique et technologique affiliée à la principale université d'Etat de Russie.