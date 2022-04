Ils freinent l'avancée russe: ces pros du pilotage créent une flotte de drones pour aider l'armée ukrainienne (vidéo)

Les drones sont des éléments fondamentaux dans la guerre en Ukraine. L'armée ukrainienne y a recours pour reconnaître des positions ennemies, mais aussi pour neutraliser des blindés, notamment. Pour fabriquer ces armes, ils comptent en partie sur l'aide d'amateurs, installés dans un centre de production de l'ouest du pays, qui tourne 24h/24.

Ils installent sur ces drones des caméras, mais aussi des grenades anti-tank capables de percer les blindages russes. La caméra doit permettre de situer les troupes ennemies et d'ajuster les tirs d'artillerie. "Il y a une demande importante pour de tels équipements subversifs qui peuvent lâcher des charges", confirme un jeune fabricant. Une fois fabriqués, ils vont au front et sont utilisés par des unités mobiles, qui perturbent les frappes russes et dispersent les convois.

Ce collectif composé de six personnes, d'anciens pilotes de drones de compétition, aide aussi l'armée ukrainienne dans ses opérations de reconnaissance avec ces engins. "Un pilote peut voler au-dessus d'une tranchée et avoir toutes les informations en 5 minutes. Le dernier iPhone coûte plus cher que cet équipement, alors pourquoi ne pas aider à sauver des vies de cette manière ?", précise l'un d'entre eux.

Dans cet entrepôt, une quarantaine de drones ont déjà été fabriqués. Tous ont été livrés à l'armée ukrainienne dans la foulée.