Katty est devenue la championne du monde de... décorticage de crevettes (vidéo)

Katty Vanmassenhove, institutrice belge originaire de Wenduine, a remporté dimanche le championnat du monde de décorticage de crevettes grises, organisé à Leffrinckoucke, près de de Dunkerque, rapportent La Voix du Nord et Le phare Dunkerquois. Elle a remporté le titre devant 120 participants.



Avec 112 grammes de crevettes grises décortiquées en 10 minutes, la Belge, pour qui le championnat était une première, l'a emporté au terme d'un challenge serré. Elle a ainsi vaincu Nicole Vanzinghel, dix fois championne et Monique Wespelaere, victorieuse en 2017. "Je décortiquais des crevettes quand j'étais petite. On tenait un établissement dont la spécialité était la croquette de crevettes", commente la gagnante à La Voix du Nord.