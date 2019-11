L'Espagne offre son aide à Greta Thunberg pour que la jeune Suédoise puisse rallier Madrid

(Belga) La ministre espagnole de la Transition écologique a proposé l'aide de l'Espagne à Greta Thunberg afin que l'activiste climatique puisse se rendre à Madrid, où se tiendra finalement la COP25. Teresa Ribera a ainsi répondu dans un tweet à la jeune suédoise qu'elle "serait heureuse de l'aider à retraverser l'Atlantique". Greta Thunberg avait sillonné l'océan par voilier pour participer à la conférence de l'Onu sur le climat en septembre à New York, puis pensait rejoindre le Chili pour assister en décembre à la conférence des Nations unies sur le climat. L'événement a toutefois entre-temps "déménagé" dans la capitale espagnole.

"Chère Greta, nous serions ravis de vous accueillir ici à Madrid (...), vous qui nous avez tous aidés à rehausser nos préoccupations, à ouvrir nos esprits et à nous mettre en action", a écrit jeudi soir la ministre du gouvernement socialiste en affaires courantes, en réponse à l'appel lancé quelques heures plus tôt par l'adolescente de 16 ans. Celle-ci a posté un message sur le réseau social demandant de l'aide pour "trouver un transport en vue de traverser l'Atlantique en novembre". L'activiste suédoise avait rejoint les États-Unis depuis l'Angleterre en voilier zéro carbone. Elle y avait prononcé le 23 septembre un discours remarqué au sommet de l'Onu sur le climat, où elle avait exhorté avec force les dirigeants mondiaux à prendre des mesures radicales pour enrayer le réchauffement climatique. Alors que le Chili est secoué par de graves tensions sociales, son président Sebastian Piñera a renoncé mercredi à organiser la 25e conférence des Nations unies sur le climat. L'Espagne a pris le relais et accueillera l'événement du 2 au 13 décembre à Madrid. Teresa Ribera a ajouté qu'elle espérait entrer en contact avec Greta Thunberg pour concrétiser la venue de cette dernière dans la capitale espagnole. (Belga)