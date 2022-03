La Belgique va donner une partie de sa réserve stratégique de stocks pétroliers à l'Ukraine

Le Conseil des ministres, réuni vendredi sous format électronique, a marqué son accord pour mettre une partie de la réserve stratégique belge de stocks pétroliers à la disposition de l'Ukraine.

En réponse au conflit en Ukraine et à la hausse des prix du pétrole brut et des produits pétroliers, le conseil d'administration de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) a décidé le 1er mars de lancer une action collective dans le but de libérer 60 millions de barils. Les États membres peuvent contribuer volontairement à l'action en libérant leurs stocks stratégiques, précise la ministre de l'Énergie, Tinne Van der Straeten (Groen), dans un communiqué.

Dans ce cadre, la Belgique mettra une partie de sa réserve stratégique de stocks pétroliers et de produits pétroliers à la disposition de l'Ukraine. Dans une première phase, 3.800 tonnes de produits pétroliers, dont 500 tonnes d'essence, 3.000 tonnes de diesel de qualité hivernale et 300 tonnes de diesel pour engins, ont été libérés pour soutenir l'Ukraine. Dans une seconde phase, une mise à disposition de l'Ukraine de 33.250 tonnes de produits pétroliers, soit l'équivalent d'un jour de stocks stratégiques, dont 5.000 tonnes d'essence et 28.250 tonnes de gasoil-diesel, est prévue.