La menace d’une cyber guerre est-elle une réalité? Voici comment réagir en cas de cyberattaque

Il n’y a pas de menace directe qui vise notre pays, selon le Centre belge pour la Cybersécurité. L’Ukraine – par contre- subit une série de cyberattaques. Que faire, si vous êtes victime d’une telle attaque ? Et comment les éviter ?

Contrer les cyberattaques, une traque permanente. Il y en a plusieurs milliers par jour. Le célèbre phishing, ou hameçonnage, n’est qu’une des techniques. David Blampain, conseiller en sécurité de l’information, compte pas moins de 218 méthodes sur son tableau, chacune ayant plusieurs variantes. "C'est un peu jeu du chat et de la souris, le policier et le voleur. Ça ne s'arrête jamais", raconte-t-il.



Les cyberattaques peuvent faire de gros dégâts. En entreprise comme à la maison. Mais comment réagir, dans l’urgence, sans empirer son cas ?

"On appelle son département ou alors on a un ami informaticien, ça c'est vraiment important, conseille David Blampain. Deux, on isole les systèmes, donc on coupe tout éventuellement. Ça dépend, dans certains secteurs, ils laissent tout annuler pour garder des preuves. On a sa petite cellule de crise, donc on sait qui on a va contacter si jamais on voit quelque chose. Et puis surtout on trace tout ce qui s'est passé dans un petit rapport si on est un particulier".



Des états sont aussi ciblés. C’est le cas de l’Ukraine, dont le site des affaires étrangères était attaqué il y a quelques jours. Tous comme les Finances et l’armée.



La cyberattaque, une spécialiste russe ? Pas vraiment. Mais les experts regardent vers l’Est. "Les cyber-agences américaines et britanniques ont signalé une nouvelle menace cette semaine : le virus appelé Cyclops Blink… Dans la mesure où le collectif de rançongiciels CONTI a ouvertement offert ses services au régime russe, les attaques de rançongiciels de ce type peuvent désormais être reliées à la Russie", explique le Centre pour la Cybersécurité dans un communiqué.



Virus, logiciels espions, détournement de sites web... les cyberattaques sont variées. Souvent introduites par un simple email, elles peuvent paralyser les activités.

"Le premier réflexe, c'est de faire des mises à jour de son matériel, de ses logiciels. Se dire aussi que la sécurité 100%, c'est de l'utopie, ça n'existe pas. Prévoyez aussi de faire des backups de vos données pour pouvoir les réinstaller ailleurs", explique David Blampain.



Les antivirus sont des boucliers efficaces. Le plus souvent c’est l’humain qui ouvre la porte, dans 9 cas sur 10. En cliquant sur un lien douteux ou en surfant sur des sites peu fiables.