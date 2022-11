Marc, Bruxellois, craint pour la vie de son compagnon Nicolaï: Ukrainien, il est contraint de combattre ses propres compatriotes

Nicolaï, un jeune garçon ukrainien, est déporté de force en Russie. Aujourd’hui, cet ancien habitant de Marioupol apprend qu’il doit partir sur le front, mais pour combattre aux côtés de l’armée russe, contre ses propres frères. Son cœur est pourtant en Ukraine. Son petit ami, Bruxellois nous raconte cette histoire invraisemblable, qui concerne pourtant des milliers d’autres Ukrainiens.

"Je suppose qu’on va l’envoyer à Kherson. Tout le monde sait que ça va être une atrocité." Dans ses yeux, la peur de ne plus jamais le revoir. Marc, un Bruxellois, vient d’apprendre la terrible nouvelle. Son petit ami Ukrainien, déporté de force par l’armée Russe, doit partir demain sur le front combattre son propre pays.

A quelques heures du départ, les premiers doutes.

"Une peur absolue. Sa maman est sous le choc. Elle a déjà perdu son mari sous les bombes russes et maintenant c'est son fils unique qui va partir au front contre les siens. Ça fait 5 jours qu'il ne vit plus et sa maman non plus."

Tout ce qu’il lui reste à faire, c’est suivre les nouvelles à distance. Mais un peu partout autour Marc, les souvenirs sont là. Des photos et les derniers messages de Nicolaï.

Pas un cas isolé

Nicolaï est loin d’être un cas isolé. Selon plusieurs sources gouvernementales, ils seraient aujourd’hui entre 1 et 2 millions d’Ukrainiens déplacés de force vers la Russie.

Pour Nicolas Gosset, chercheur à l'institut royal supérieur de défense, des dizaines de milliers d’entre eux combattraient en ce moment sur le front: "Le contingent d'Ukrainiens qui est forcé par les autorités d'occupation et russes de combattre leur compatriote est très important."

Ce qui inquiète la Communauté internationale, c’est le sort réservé à ces hommes. Et la possibilité qu’ils servent de chair à canon. A 2.000 kilomètres de là, Marc, impuissant, doit attendre. Pour lui, la seule solution, c’est qu’il se rende le plus vite possible. Une fois au combat, Nicolaï tentera de joindre ce numéro d’urgence en Ukraine. La ligne disponible 24h sur 24 doit permettre aux soldats qui le souhaitent de déserter et de rejoindre l’armée ukrainienne.