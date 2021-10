Mort sur le tournage du film d'Alec Baldwin: l'arme qu'a utilisée l'acteur avait déjà tiré des coups de manière non intentionnelle

L'arme avec laquelle l'acteur américain Alec Baldwin a tiré et tué la directrice de la photographie Halyna Hutchins, 42 ans, sur un plateau de tournage, avait auparavant déjà tiré des coups de feu de manière non intentionnelle. C'est ce qu'ont confié différentes sources au Los Angeles Times. Selon ces personnes, les protocoles de sécurité standard entourant les armes à feu dans l'industrie cinématographique n'ont pas été suivis de très près sur le plateau de tournage du western à petit budget "Rust".



La doublure d'Alec Baldwin aurait tiré deux coups de feu samedi dernier avec l'arme dont on lui avait dit qu'elle était "froide", ce qui signifie, dans le jargon, sans munitions. "Il aurait dû y avoir une enquête sur ce qui s'était passé", estime un membre de l'équipe de tournage. "Il n'y avait pas de réunions de sécurité. Il n'y avait aucune garantie que cela ne se reproduirait pas. Tout ce qu'ils voulaient, c'était se dépêcher, se dépêcher, se dépêcher."

On a également dit à Alec Baldwin que son arme était "froide" avant qu'il n'appuie sur la gâchette. L'enquête a montré que l'arme contenait des balles à blanc ainsi qu'une vraie balle. Quelques heures avant que l'acteur n'abatte la directrice de la photographie, une partie de l'équipe de tournage avait quitté le plateau pour protester contre les conditions de travail. Ces techniciens étaient en colère à cause des longues heures de travail, des longs trajets qu'ils devaient effectuer et des arriérés de salaire, entre autres. Un membre de l'équipe de cameramen avait en outre déposé une plainte car les protocoles de sécurité n'étaient pas strictement respectés.

"La sécurité de nos acteurs et de notre équipe est la priorité absolue de Rust Productions et de toutes les personnes impliquées dans l'entreprise", a affirmé Rust Movie Productions dans un communiqué. "Bien que nous n'ayons reçu aucune plainte officielle concernant la sécurité des armes ou des accessoires sur le plateau, nous allons revoir nos procédures en interne pendant l'arrêt de la production." Alec Baldwin s'est dit "sous le choc" et "attristé" par la mort de Halyna Hutchins. Il affirme qu'il coopère pleinement à l'enquête de police sur l'incident. Aucune charge n'a été retenue contre l'acteur.