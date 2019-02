Né à 268 grammes, ce petit garçon a survécu: il a quitté l'hôpital de Tokyo en bonne santé

Un nourrisson né prématurément et pesant alors 268 grammes a rejoint son domicile en bonne santé avec un poids plus que décuplé après 5 mois en unité de soins, a annoncé l'Hôpital universitaire Keio à Tokyo. Jamais au monde, un garçon aussi petit au moment de l'accouchement n'avait quitté la maternité sain et sauf, selon les données connues. La naissance de ce foetus avait été provoquée à 24 semaines d'aménorrhée (ou 22 semaines de grossesse), en raison d'un arrêt de croissance. Il était alors si petit qu'il tenait dans la paume de la main d'un adulte.



Après cinq mois passés en service de néonatologie, il pesait 3.238 grammes à sa sortie de l'hôpital la semaine dernière et boit normalement du lait, selon un communiqué des médecins. "Je suis heureuse qu'il ait tant pris de poids, car franchement, je n'étais pas sûre qu'il survive", a déclaré sa mère dans un message transmis aux médias. Tout en soulignant que les décisions concernant les très grands prématurés exigent prudence et éthique, le médecin qui a suivi ce nourrisson, Takeshi Arimitsu, dit avoir à coeur de "faire savoir que même quand un bébé naît très petit, il existe une possibilité qu'il puisse quitter la maternité en forme".



© Belga



Le taux de survie des nouveaux-nés de moins de 300 g est cependant encore faible, souligne l'hôpital, "surtout lorsqu'il s'agit d'un garçon". Ces enfants doivent ensuite bénéficier d'une attention médicale particulière au moins durant leurs premières années.



© Belga



De précédents cas de sortie de l'hôpital après plusieurs mois sans problème de santé de nourrissons garçons nés avec un poids de moins de 300 g avaient été enregistrés en Allemagne en 2009 (274 g) ainsi qu'au Japon en 2009 (297 g), 2011 (294 g) et 2015 (289 g), selon un registre international tenu par l'Université d'Iowa (Etats-Unis).