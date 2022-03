Nos envoyés spéciaux assistent à l'exode de nombreux Ukrainiens: "Ils espèrent refaire leur vie de l'autre côté de la frontière"

Nos envoyés spéciaux Sébastien Rosenfeld et Maxime Simon se trouvant en Ukraine, observent les longues files dans un poste frontière en Ukraine. "Des personnes attendent et passeront vraisemblablement à pied, avec une simple valise. Elles espèrent refaire leur vie de l'autre côté de la frontière", nous rapporte notre journaliste Sébastien Rosenfeld.

Le conflit a jeté sur les routes des flots croissants d'Ukrainiens. Depuis le début de l'offensive russe jeudi, plus de 500.000 d'entre eux ont fui vers les pays voisins, a déclaré lundi le Haut-Commissaire de l'ONU pour les réfugiés. L'UE a dit s'attendre à plus de sept millions de personnes déplacées.

> Toute l'actualité liée au conflit en Ukraine



La majeure partie se rend en Pologne. Mais Roumanie, Slovaquie et Hongrie --membres de l'Otan-- sont aussi concernées. Conséquence de cet exode, de longues files de voiture patientent aux points de passage frontaliers avec la Pologne.

Les départs de Russie d'Occidentaux devraient aussi s'accélérer. Les Etats-Unis ont recommandé lundi à leurs ressortissants d'immédiatement quitter ce pays, après l'Italie et la Belgique.



Le bilan humain de cinq jours de conflit reste incertain. L'ONU a parlé lundi de 102 civils tués et de 304 blessés, mais souligné que les chiffres réels étaient "considérablement" plus élevés. L'Ukraine a fait état lundi de 352 civils tués et 2.040 blessés depuis jeudi et affirme que des milliers de soldats russes ont péri. Les Russes, quant à eux, n'ont fourni aucun chiffre.