Que va décider l'Europe face à la guerre ? De Croo en France pour le sommet de Versailles

La flambée des prix de l'énergie et la guerre en Ukraine sont au cœur d'un sommet européen qui s'est ouvert cet après-midi à Versailles en France. La discussion risque d'être dense au vu de l'importance des questions qui seront abordées aujourd'hui et demain (vendredi).

Vladimir Poutine a d'ores et déjà prévenu: les sanctions contre la Russie risquent d'entraîner une inflation mondiale des prix alimentaires car la Russie ne pourra plus exporter suffisamment d'engrais. La banque centrale européenne confirme que la guerre et les sanctions contre Moscou auront un impact important sur l'activité économique et l'inflation. Face à ces perspectives, elle a décidé d'accélérer le retrait progressif de ses rachats de dette tout en se laissant le temps d'agir sur les taux.

Ce sommet de Versailles devrait aborder l'éventualité de nouvelles sanctions.

> DIRECT - Guerre en Ukraine: des tanks russes atteignent la lisière nord-est de Kiev

De Croo soutient un gel du prix du gaz à l'échelle européenne

Plus tôt ce jeudi, le Premier ministre, Alexander De Croo, s'est dit jeudi partisan d'un gel des prix du gaz à l'échelle de l'Union européenne. Si le marché devient irrationnel, il faut intervenir, a expliqué le chef du gouvernement devant la Chambre avant qu'il ne parte pour Versailles où se tient le sommet européen.

L'invasion russe a encore poussé vers le haut des prix de l'énergie qui déjà flambaient. "Je crois dans le libre marché mais celui-ci se comporte aujourd'hui de manière hystérique et complètement irrationnelle", a souligné le libéral. A ses yeux, il ne peut être question d'une intervention du gouvernement qui, in fine, profiterait à la Russie. "Si la Bourse se comporte de façon irrationnelle, alors on suspend la Bourse. Si le marché se comporte de manière irrationnelle, alors on doit intervenir", a-t-il dit.