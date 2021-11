Record pour "Z Event": plus de 10 millions d'euros pour Action contre la Faim

Z Event, le rendez-vous caritatif annuel des plus grandes stars du jeu vidéo a récolté en un week-end plus de 10 millions d’euros en faveur de l’ONG Action contre la faim, soit presque le double de ce qu'elle avait collecté en 2020.

"Nous ne faisons que du divertissement, explique Alexandre Dachary", cofondateur de l’événement, avec le streamer montpelliérain ZeratoR. "Les équipes techniques et les créateurs s’investissent à fond et tout le monde comprend de mieux en mieux les codes. C’est sans doute ce qui explique ce succès."

Depuis vendredi soir jusqu’à dimanche tard dans la nuit, une cinquantaine de streamers était rassemblée au Palais des congrès de La Grande Motte (Hérault).

Au terme d’un marathon de 50 heures de streaming diffusé en direct sur la plateforme Twitch, les participants ont pulvérisé leur record de l’an dernier: en 2020, ils avaient récolté un peu plus de cinq millions d’euros au profit d’Amnesty International.

Cette année, "le choix de l’association Action contre la faim se justifie par des valeurs communes avec notre organisation, mais aussi parce que c’est une association d’envergure, capable de gérer des montants importants. Elle est par ailleurs connue des collégiens et des lycéens, notre public", précise Alexandre Dachary.

À l’issue du marathon, les organisateurs ont posté sur leur compte Twitter ce message: " C’est historique, vous êtes historiques !", avant de donner rendez-vous pour l’édition 2022.

En 2019, Z Event avait rapporté plus de 3,5 millions à l'Institut Pasteur. Les éditions précédentes avaient permis de reverser presque 1,1 million d'euros pour Médecins sans frontières (2018), 500.000 euros pour la Croix Rouge (2017) et 170.000 euros pour Save the children en 2016 (l'évènement était alors baptisé Avengers France).