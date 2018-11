Sam, l'étudiant qui avait avalé une limace pour honorer un pari, est décédé

Il y a quelques mois, nous vous avions raconté cette histoire dramatique d'une jeune joueur de rugby australien qui lors d'un barbecue avec des amis, avait osé avaler une limace. Peu après, il avait contracté une méningo-encéphalite éosinophile, parce que dans la limace qu'il avait ingérée se trouvait un parasite présent généralement dans les selles des rats et connu sous le nom d'Angiostrongylus cantonensis, qui peut provoquer une infection du cerveau. Depuis, Sam était devenu tétraplégique.

Huit ans après ce pari dramatique, après des années de complications médicales, Sam est décédé entouré de sa famille et de ses amis, rapporte ce matin le Daily Mail. Ses derniers mots ont été adressés à sa maman, à qui il a soufflé un dernier "Je t'aime", avant de rendre l'âme.

Depuis l'incident, sa maman s'était démenée corps et âme pour que son fils puisse un jour remarcher. Mais ces derniers mois, l'état de son fils s'était empiré. Sam souffrait de convulsions et la température de son corps ne s'auto-régulait plus. Endettée et voyant ses allocations supprimées par l'Etat, la mère avait multiplié les appels à l'aide sur les réseaux sociaux pour trouver des fonds pour s'occuper de son fils.