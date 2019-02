Double tentative d'enlèvement à Braine-l'Alleud: un homme interpellé

Un individu suspecté d'avoir voulu enlever deux adolescentes, mercredi à Braine-l'Alleud, a été appréhendé, a-t-on appris jeudi auprès du parquet du Brabant wallon. Originaire de Tubize et né en 1982, l'homme a invité les jeunes filles, respectivement âgées de 12 et 16 ans, à monter dans sa voiture, alors qu'elles marchaient le long de la chaussée d'Alsemberg. Il a été interpellé par le service local de recherche de la police de Braine-l'Alleud et aussitôt privé de liberté. Le trentenaire doit être présenté dans les prochaines heures à un juge d'instruction, précise le procureur brabançon. La délivrance d'un mandat d'arrêt a été requise.