Manifestation contre les mesures Covid à Bruxelles: environ 200 personnes déjà arrêtées, important déploiement policier

Beaucoup de gens se sont rendus dimanche midi à Bruxelles malgré l'interdiction des deux manifestations s'opposant aux mesures de lutte contre l'épidémie de coronavirus. La police est présente en grand nombre dans les gares du Nord et Centrale et a déjà arrêté environ 200 manifestants, dont beaucoup de supporters de football.



Le déploiement autour de la gare Centrale et au Mont des Arts est important. Des centaines de policiers anti-émeutes et des dizaines de combis y sont stationnés. Les manifestants présents ont été encerclés par un large périmètre et ont ainsi pu être maintenus ensemble. Plusieurs manifestants ont scandés qu'ils voulaient retrouver leur liberté. Dans les gares de Bruxelles-Nord et de Bruxelles-Centrale, la police était présente dès le début pour contrôler ou arrêter immédiatement les personnes qui descendaient du train. Parmi eux se trouvaient beaucoup de supporters de football, confirme la police.

