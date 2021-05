Bruxelles: 8 blessés dans une collision entre deux trams

Deux trams se sont percutés peu avant 19h sur la commune de Neder-Over-Heembeek à Bruxelles. L'incident s'est produit entre l'arrêt Heembeek et le pont Van Praet et a fait 8 blessés selon la police de Bruxelles Capitale/Ixelles qui précise que deux victimes ont été touchées plus grièvement. Par ailleurs, six personnes ont été emmenées en milieu hospitalier, selon la STIB.

Pour une raison encore inconnue, le tram de la ligne 3 a percuté celui de la ligne 7. Quatre blessés proviennent du tram 3. Parmi eux, le chauffeur. "Une enquête sur l'incident sera menée pour tirer les leçons éventuelles", précise la STIB. A 21h, la police était toujours sur place pour des constatations d'usage.

Le service est interrompu dans le secteur.