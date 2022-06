Coups de feu à Molenbeek-Saint-Jean: un jeune homme de 20 ans a été blessé aux jambes

Des coups de feu ont été signalés samedi soir vers 19h45 rue de la Borne à Molenbeek-Saint-Jean et un homme âgé de 20 ans a été trouvé sur place, blessé par balles aux deux jambes, a indiqué dimanche matin le porte-parole du parquet de Bruxelles Martin François. L'homme a été transporté à l'hôpital pour subir une opération. Ses jours ne sont plus considérés comme en danger.

Samedi soir, plusieurs témoins nous ont signalé des coups de feu à Molenbeek via le bouton orange Alertez-nous. "Fusillade au croisement de rue de la borne et de rue de la colonne à Molenbeek, aux alentour de 19h45-20h", nous décrit Mohammed, qui affirme que la victime était déjà en "chaise roulante" car elle avait "des broches à la jambe droite".

Renseignements pris auprès du parquet, un homme a bien été blessé par balles aux deux jambes. Le parquet a requis la descente du laboratoire de la police fédérale et d'un expert balistique. Les images des caméras de surveillance vont être analysées. L'enquête ouverte vise à déterminer les circonstances des faits et à identifier le ou les auteurs. Un périmètre d'exclusion judiciaire et de dissuasion a été établi pour garder à distance les personnes présentes sur place.

Ces événements seraient en lien avec l'incendie survenu rue de l'Indépendance

Le porte-parole du parquet avance que ces faits sont probablement liés à l'incendie d'un véhicule survenu plus tard dans la soirée dans la commune, rue de l'Indépendance. En effet, la voiture utilisée pour commettre la tentative d'homicide rue de la Borne pourrait être celle qui a été incendiée plus tard dans la soirée. "C'est à la suite du passage de l'expert incendie que l'on peut dire que l'incendie est a priori criminel", a expliqué Martin François.