Découvertes surprenantes datant du 15e siècle sous l'ancien parking 58 à Bruxelles

Les fouilles archéologiques préventives qui ont lieu sur le site de l'ancien parking 58 mènent à d'étonnantes découvertes après à peine deux semaines. Entre la rue des Halles et la rue de la Vierge Noire, une partie d'un quai de déchargement de la Senne datant du 15ème siècle a été retrouvée lundi. De nombreux aménagements de berges en pierre et en bois mais aussi plusieurs céramiques, des chaussures, des peignes, des objets en cuir et en bois datant du 14ème et du 15ème siècles, selon BX1.



"C'est un quai construit avec une ossature bois qui retient une série de pavés, la fin de son occupation est autour du 15ème siècle", a expliqué Julie Tiemmermans, responsable des fouilles et archéologue aux musées royaux d'art et d'histoire, à BX1. "On a vraiment les pieds dans la Senne. On a encore une nasse de pêcheurs arrimée par deux briques, abandonnée par son propriétaire", précise-t-elle. Ces découvertes nous "permettent de mieux connaître les habitudes de vie des gens et de donner des datations", détaille l'archéologue.



L'équipe n'a plus que quelques semaines pour terminer les fouilles. Après cela, la construction du futur centre administratif va débuter. "Les terrassements profonds commencent. On a le temps qu'ils avancent jusqu'au bout. Ils seront en train de terrasser d'ici une quinzaine de jours", explique Julie Tiemmermans.