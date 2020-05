Forest: deux jeunes vont au commissariat pour contester un PV coronavirus et poussent au sol un policier

Le parquet de Bruxelles a ouvert une enquête concernant deux jeunes Forestois qui ont agressé, lundi, un policier de la zone de police Bruxelles-Midi qui les avait verbalisés pour infraction aux mesures de confinement, a déclaré mercredi à Belga le parquet, confirmant ainsi une information de Het Nieuwsblad. "Un procès verbal a été établi et l'enquête est en cours. Les deux suspects ont été remis en liberté mais ont été convoqués à une audition ultérieure, conformément à la procédure Salduz", a commenté le parquet.



Deux jeunes de 20 et 21 ans ont été verbalisés par un policier, lundi à Forest, pour avoir effectué un déplacement non urgent et ainsi enfreint les mesures de confinement. Mécontents, ils se sont ensuite présentés au commissariat et y ont attendu le policier en question.

Lorsque ce dernier est arrivé, les deux contrevenants l'ont interpellé, contestant l'amende qu'ils ont reçue. La situation a ensuite dégénéré et le policier a été poussé au sol. D'autres policiers sont intervenus et les deux jeunes ont été arrêtés. Ceux-ci ont ensuite été remis en liberté mais devront se présenter prochainement pour une audition au parquet qui a ouvert une enquête.