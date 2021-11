Le premier musée des illusions de Belgique ouvre ses portes à Bruxelles

Illusions d’optique, trompe-l'œil, tours de magie, ou encore miracles technologiques: le premier musée des illusions de Belgique a ouvert ses portes à Bruxelles

Situé non loin de la Grand Place, Illusion Brussels a ouvert ses portes. Dans ce musée, tout semble impossible ou contre-intuitif. Au programme, une trentaine d’expérience comme une fontaine inversée ou des déplacements sur le plafond. Une année de travail a été nécessaire pour construire ce musée.

Le prix de lancement s’élève à 9 euros par adulte et 6€ pour les enfants entre 6 et 17 ans. Un pass enfant est offert à l’achat d’un pass adulte et l’entrée est gratuite pour les moins de 6 ans.

Une fois sur place, l’équipe pourra vous aider à essayer de comprendre les illusions mais elle ne vous révélera aucun tour.