Masque à Bruxelles et en Wallonie, mais pas en Flandre: à Kraainem, "le nouveau casse-tête des habitants du quartier"

Depuis ce matin, si vous habitez en Flandre, vous pouvez aussi laisser tomber le masque dans toute une série d'endroits à l'extérieur, comme à l'intérieur. Attention, cela ne vaut qu'en Flandre. A Bruxelles et en Wallonie, le port du masque reste d'application. Ce qui entraine, à certains endroits, un cafouillage bien de chez nous.

Notre Journaliste Michael Menten était en duplex de Woluwe-Saint-Pierre pour le RTLINFO 13H. "Ici à Bruxelles, le masque reste obligatoire. Juste à côté, en Flandre, plus besoin de le porter. C’est le nouveau casse-tête des habitants du quartier", explique-t-il.

Une surprise pour Michèle ce matin. En arrivant chez son disquaire. Pas besoin de mettre le masque, lui indique le commerçant. Alors qu’à quelques mètres de là, on lui réclame pour aller au supermarché.

Dans le quartier, certains sont en colère. Luc, poissonnier, se trouve du mauvais côté : "Je ne comprends pas. Est-ce que le gouvernement va se mettre d’accord? Quand les Francophones disent quelque chose, les Néerlandophones disent autre chose, et vice versa".

"Moi l’incompréhension, c’est que j’habite en Flandre. Là-bas, je ne dois plus mettre de masque mais quand j’arrive dans mon propre commerce, je suis obligé de le mettre", raconte un autre homme.

Même le bourgmestre est remonté. "Ici on arrive sur Kraainem, donc on n’a plus besoin de masque", explique-t-il en marchant dans la rue.

Comment faire comprendre aux habitants, cette différence d’une rue à l’autre...



"Pour le couvre-feu, les habitants pouvaient rentrer plus tard chez eux que les habitants de Woluwe-Saint-Pierre et on continue ces mesures différentes entre les régions. Pour les communes qui sont à la frontière, c’est particulièrement difficile à expliquer et à appliquer", raconte-t-il.



Et pourtant, il va falloir s’y habituer. À moins que les règles ne changent bientôt à nouveau.