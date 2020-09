Nouveaux incidents dans les Marolles à Bruxelles: une voiture incendiée

Une voiture a été incendiée en début de soirée ce lundi dans le quartier des Marolles obligeant les pompiers de Bruxelles à intervenir. La police était également sur place. La voiture a pris feu pour une raison encore inconnue à proximité de la crèche vandalisée quelques jours plus tôt. L'incendie a été maîtrisé.

Pour rappel, la Ville de Bruxelles a déjà annoncé qu'elle déposera plainte et se constituera partie civile pour les dégâts causés à la crèche des Marolles, dont la vitrine a été vandalisée vendredi et samedi soirs. Deux jeunes ont été interpellés vendredi dans la foulée de jets de projectiles sur quatre véhicules de police, de destructions d'éclairage public et du caillassage de la crèche de la rue des Tanneurs. Samedi soir, les troubles ont repris avec un nouveau caillassage de la crèche. Une camionnette et des poubelles ont été incendiées. Les pompiers mobilisés ont été pris pour cibles par des cocktails Molotov. Des enquêtes judiciaires ont été ouvertes.