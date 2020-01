Plusieurs jeunes filles françaises, dont au moins une mineure, contraintes de se prostituer à Bruxelles

Le parquet de Bruxelles a confirmé ce mercredi qu’au début de l’année 2020, une instruction a été ouverte à Bruxelles suite à la disparition d’une mineure d’âge en France qui serait contrainte de se prostituer en Belgique.



"Nous pouvons confirmer que l’enquête menée par la section CRIME de la zone de police Midi a rapidement pu aboutir à la découverte de la jeune fille et à l’arrestation de plusieurs suspects. Dans le cadre de cette instruction judiciaire, 7 suspects ont été interpellés, dont l’organisateur de la prostitution de la jeune fille. Les suspects ont tous été placés sous mandat d’arrêt du chef d’exploitation de la prostitution d’une mineure de plus de 16 ans avec la circonstance qu’il s’agit de l’activité principale d’une association et traite des êtres humains. Le dossier révèlerait que d’autres jeunes filles, ressortissantes françaises également, auraient également été victimes de ces faits, une enquête est bien évidemment toujours en cours afin d’identifier ces dernières", a indiqué le parquet de Bruxelles.

Les infos ont été révélées par les médias SudPresse et Het Laatste Nieuws. Selon ces derniers, l'adolescente française retrouvée était en décrochage scolaire et dans un état de détresse, elle n'avait que 16 ans. Elle vivait dans la cave d'une maison à Uccle. Elle a été prostituée pour 150 euros de l'heure à environ 160 hommes dans la maison uccloise et un hôtel ixellois selon les médias qui ont révélé cette affaire.