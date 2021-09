Violente agression de cinq policiers à Molenbeek: l'auteur en détention préventive sous bracelet électronique

Le parquet de Bruxelles avait requis un juge d'instruction, mardi, dans l'affaire concernant une violente agression de plusieurs policiers par un conducteur, survenue lundi à Molenbeek-Saint-Jean.

Ce mercredi matin, l'auteur a comparu devant le juge d’instruction. Son avocat s'est exprimé à notre micro. "Le juge a retenu coups et blessures à l’encontre des forces de l’ordre. Sa version des faits ? Je ne vais pas rentrer dans les détails dans la mesure où le dossier est à l’instruction, mais mon client était déjà énervé suite à des problèmes d’ordre privé. Au moment où il a été décidé de le menotter, mon client s’est rebellé, mais il conteste avoir donné des coups aux services de police. Le juge d’instruction a décidé d’un placement sous mandat d’arrêt mais sous la modalité de la surveillance électronique, c’est-à-dire qu’il va pouvoir regagner son domicile. Il sera détenu 24H/24."

Cinq policiers ont été blessés lundi vers 10h00, à la suite d'un contrôle d'un véhicule mal stationné sur la chaussée de Gand à Molenbeek-Saint-Jean. Trois policiers ont été transportés à l'hôpital avec des blessures graves. Ils ont pu rentrer chez eux quelques heures plus tard. Deux autres policiers ont été légèrement blessés. Tous sont actuellement en incapacité de travail. Lors du contrôle, les policiers ont constaté que les documents du véhicule n'étaient pas en règle. Le conducteur a refusé de coopérer et un policier a appelé des renforts. "Quand les autres patrouilles sont arrivées, le conducteur était très agressif", a commenté lundi le parquet de Bruxelles. "Il a donné plusieurs coups de pied aux policiers et a pris la fuite". La brigade anti-agression a finalement pu intercepter le conducteur un peu plus loin sur la chaussée de Gand et celui-ci a été mis à disposition du parquet de Bruxelles.