Un bébé décède à Aarschot: une autopsie va être réalisée

Un bébé de 16 mois est décédé dans des circonstances peu claires jeudi soir à Aarschot dans le Brabant flamand, a indiqué vendredi le parquet de Louvain, confirmant une information de Het Nieuwsblad.



L'enfant se trouvait à la crèche lorsqu'il s'est senti mal jeudi après-midi. Les gestionnaires de la crèche ont prévenu les services de secours qui ont réanimé le bambin et l'ont emmené à l'hôpital. Le bébé n'a pas survécu. Le laboratoire judiciaire et un médecin légiste ont été sollicités, a expliqué le parquet de Louvain. "Les premières conclusions du médecin montrent qu'il n'y a pas d'indication d'un crime mais la cause du décès n'est toujours pas claire. Une autopsie va être réalisée", a détaillé une porte-parole.