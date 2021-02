Charleroi: les chauffeurs TEC débrayent, AUCUN bus n'est sorti des dépôts ce matin

Le personnel du Tec Charleroi a débrayé vendredi matin. L'action, qui devrait entrainer de fortes perturbations sur l'ensemble du réseau carolo, est liée selon la CSC, qui a revendiqué le mouvement, à l'absence de réponses de la direction quant à un problème d'hygiène et à une demande d'un nettoyage renforcé du matériel en cette période de crise sanitaire.

Nous avons contacté ce matin Patrick Devos, permanent CSC. "Les chauffeurs en ont marre des bus qui ne sont pas propres", explique le syndicat. "Les nettoyeurs ne suivent plus : ils sont deux nettoyeurs pour faire 120 bus. Alors, on bloque les dépôts, malheureusement. On a choisi aujourd'hui, pour ne pas pénaliser les enfants, qui bien souvent restent sur le bord du chemin. On est arrivé à une situation dans laquelle on a plus le choix : le directeur nous laisse sans réponse."



Les trois dépôts de la filiale carolo de la Société régionale wallonne du transport (SRWT) sont concernés par l'action. Si bien qu'aucun bus ne semble être sorti vendredi matin dans la région de Charleroi.

Le permanent de la CSC a affirmé que les demandes du personnel concernant l'hygiène avaient été formulées début février. Il a encore précisé que l'action intervenait durant les congés scolaires pour éviter de toucher les élèves et les étudiants.

De son côté, la direction a évoqué vendredi matin une grève sauvage.