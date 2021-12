Chimay: 19.000 poules sont à vendre... sinon elles iront à l'abattoir

A Virelles, dans l'entité de Chimay, de nombreuses poules sont arrivées dans l’exploitation à l’âge de 16 semaines. Toutes sont destinées à la production d’œufs mais après 15 mois, elles sont remplacées par de nouvelles poules. "Elles vont rester des poules pondeuses qui, comme les poules de tout particulier, vont avoir des périodes où elles ne vont plus pondre et des périodes où elles vont pondre à nouveau. Il y a régulièrement une période de transition", souligne Steve Charon, agriculteur et éleveur de poules.

Au total, 19.000 poules sont mises en vente au prix de 3 euros. Selon l’espèce, la durée de vie est de 5 à 10 ans. Certaines ont perdu des plumes mais elles sont toujours en bonne santé. Celles qui ne trouvent pas d’acquéreur iront à l’abattoir...