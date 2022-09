Deux millions de litres de kérosène volés à l'OTAN via un tunnel creusé à 270 mètres: qui a organisé ce vol monstre?

Un procès de voleurs de kérosène s'est déroulé ce matin devant le tribunal correctionnel de Mons. Une bande qui a dérobé deux millions de litres de kérosène en 2019. C'est l'équivalent de 40.000 pleins d'essence. Les criminels avaient construit un tunnel pour se raccorder à un pipeline de l'OTAN.

Face au juge ce matin, une partie des sept prévenus considérés comme les membres de ce réseau particulièrement bien organisé. En septembre 2019, ils sont arrêtés pour avoir dérobé 2 millions de litres de kérosène au préjudice de l'OTAN (L'Organisation du Traité Atlantique Nord) un montage technique périlleux organisé dans le hangar d'un propriétaire qui dit ne pas avoir été au courant.

Frank Discepoli, avocat de l'un des prévenus: "Il faut vous rendre compte, qu'on passe à 270 mètres et qu'on passe en dessous du chemin de fer, et en dessous du Ravel. On arrive à l'arrière de son bâtiment et de là, on installe des pompes, des réducteurs de pression... On met en place des vannes. Tout cela à l'insu de tous parce que ce n'était absolument pas visible de l'extérieur..."

Dans ce dossier, l'Etat belge s'est porté partie civile. Le préjudice est 2,4 millions d'euros pour des pompages qui auraient duré deux ans. Ce sont des baisses de pression sur le réseau qui ont alerté l'OTAN.

Parmi les sept prévenus, il y a des responsabilités diverses. Nasredine Benzerfa, avocat de l'un des prévenus, défend un ouvrier polonais qui dit avoir été trompé: "Il n'a aucun rôle. Il est un simple exécutant. Il est venu dans le cadre d'une recherche d'emploi et il a trouvé un travail. C'était son rôle de travailler comme mécanicien."

Pour l'heure, on ne sait toujours pas à quoi ont servi ces deux millions de litres de kérosène qui auraient terminé leur trajet en Grèce. De nombreuses nationalités sont présentes dans ce dossier: chacun se rejetant la balle.

Frank Discepoli, avocat de l'un des prévenus : "Que ce soit de Russie, de Belgique,d' Italie, de Grèce aussi manifestement puisque tout cela était destinée in fine à la Grèce... Donc, effectivement, on est là devant une grosse, grosse organisation..."

L'audience est programmée pour une journée. Dans un mois, les différentes responsabilités dans ce dossier seront déterminées.