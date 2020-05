Deux personnes retrouvées mortes dans un étang à Thieu: un riverain a entendu des coups de feu

A Thieu dans le Hainaut, deux personnes ont été retrouvées mortes dans un étang en retrait des habitations. Un riverain a entendu un coup de feu en provenance de l'étang de la Renardise mardi soir. Il a alerté la police. Un autre voisin évoque deux détonations. Les agents ont retrouvé les deux corps. Il s'agit d'un homme et d'une femme, selon Sudpresse.

Le parquet a ouvert une enquête et confirme que tout indique que ces deux personnes ont été tuées par balle. Meurtre suivi d'un suicide, dispute qui dégénère, voire, règlement de comptes... À ce stade, toutes les hypothèses sont encore à envisager. Les deux corps doivent encore être identifiés.

"C'est un endroit qui se situe à 1 km du centre du Roeulx. C'est un endroit très calme, très champêtre, c'est un endroit isolé. C'est un étang qui est fréquenté en temps normal par une dizaine de pêcheurs. Il y a également une buvette. Mais avec cette période de confinement, il n'y a plus personne. Hier soir, il y avait juste un couple, un pêcheur et une dame, peut-être son épouse, on en saura plus lorsqu'on aura le résultat des investigations de la police", a expliqué Benoît Friart, Bourgmestre du Rœulx sur les ondes de Bel RTL.