Le corps sans vie de Véronique Quidouce retrouvé dans un cours d'eau à Spiennes: un homme entendu

Un corps sans vie a été retrouvé ce jeudi dans un cours d'eau de la région montoise, à Spiennes. Il s'agirait de celui de Véronique Quidouce. Il y a quelques jours, la police fédérale avait émis un avis de recherche à son propos. Cette femme, âgée de 56 ans, n'avait plus donné de signe de vie depuis le 25 décembre dernier. Son corps a finalement été retrouvé en dessous d'un pont le long de la Trouille, nom du cours d'eau. La protection civile, la police judiciaire fédérale et des équipes du labo sont descendus sur les lieux ce jeudi. Plus tôt dans la journée, une équipe de plongeurs avait été dépêchée sur place.

D'après les premiers éléments et selon Sudpresse, l'homme qui aurait mené les services de police jusqu'au corps serait à l'origine de la mort de Véronique Quidouce. Il serait actuellement entendu par les services de police.