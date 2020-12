À partir de demain, il sera interdit de se rendre dans les Hautes Fagnes

À partir du 1er janvier, il sera interdit de circuler dans les Hautes Fagnes. Cette interdiction a été décrétée par le gouverneur de la Province de Liège ce jeudi matin et un arrêté va être pris cet après-midi.

Concrètement, le stationnement sur les nationales a été interdit. Le but étant de limiter les files d'automobilistes observées durant ces derniers jours. De plus, la circulation sur les principales nationales du plateau des Hautes Fagnes (la N7, la N68 et la N678) est interdite. Seuls les TEC, les véhicules de secours et les automobilistes en cas de force majeure sont autorisés à circuler sur ce territoire. Les personnes qui possèdent un gîte ne sont pas concernées par cette interdiction de circulation. Il leur sera toujours possible de se rendre dans les Hautes Fagnes.

Enfin, il est toujours possible de circuler à pied.

Ces restrictions sont valables à partir de demain et jusqu'au dimanche 3 janvier, entre 8h et 17h. Les effectifs de police vont être renforcés dès demain afin de contrôler les allées et venues dans les Hautes Fagnes. L'objectif est de limiter la circulation du virus sur le territoire belge.