Anthisnes: un autostoppeur tire des coups de feu sur une voiture transportant un couple et un enfant en bas âge

Vous avez été nombreux à appuyer sur le bouton orange Alertez-nous pour nous signaler qu'un homme dangereux avait été signalé ce dimanche en fin de soirée à Anthisnes, en province de Liège. "Des coups de feu ont été tirés au Tultay", nous écrit un témoin. "La Grand Route est fermée à la circulation par la police et elle demande aux automobilistes de ne pas prendre les autostoppeurs en charge, et aux habitants de ne pas ouvrir leur porte à un inconnu", nous explique un autre témoin.

L'homme sur le trottoir a sorti une arme

Selon des informations confirmées par la police du Condroz, un jeune couple originaire de Seraing et son enfant en bas âge, qui circulaient vers Liège sur la RN 637 dimanche soir aux alentours de 22h50, ont voulu prendre en charge un autostoppeur. Alors que le véhicule était à l'arrêt, avant même que l'autostoppeur ne soit pris en charge, une violente dispute a éclaté entre le conducteur et l'autostoppeur. L'homme sur le trottoir a alors sorti une arme et a tiré des coups de feu en direction de l'habitacle.

La jeune mère est blessée

Le conducteur a immédiatement pris la fuite, mais, sous le choc, a eu un accident de la route quelques centaines de mètres plus tard. La jeune mère est blessée. La police est rapidement arrivée sur les lieux et a établi un périmètre de sécurité. Grâce à une collaboration entre les zones de police locales et le soutien de la police fédérale, le secteur a été passé au peigne fin et le suspect a été intercepté quelques heures plus tard.

Il a été recommandé aux habitants via les différents comptes officiels des réseaux sociaux de la police de faire preuve de prudence.