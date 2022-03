Ce magasin de Huy connait un grand succès: on y transforme votre vélo traditionnel en vélo électrique

Le beau temps a fait son retour, et avec lui, les cyclistes sont de nouveau de sortie. Sur les hauteurs de Huy, la famille Paulus tient un magasin de vélo. Depuis le début de la semaine, les clients défilent sans cessent. Réparation, achat mais aussi, et c’est assez nouveau, la possibilité de motoriser son vélo traditionnel.

Cela fait 12 ans, que Benjamin et son papa ont un atelier de réparation et un magasin. Mais depuis l’été dernier, ils ont décidé de se diversifier. Moteur arrière, pédalier, batterie … Tout est possible et envisageable.

"On peut monter jusqu'à 1000 watts/heure, donc ce qui veut dire une autonomie entre 150 et 200 kilomètres alors que dans le commerce, vous avez une autonomie de 120-130 kilomètres", explique Benjamin Paulus.

La majorité des clients viennent les trouver avec des vélos qui ont une grande valeur sentimentale. En les motorisant, ils leur offrent une deuxième vie. Une opération qui leur coûte environ 1000 euros.

"Sur les deux derniers jours, on vient de voir autant de monde que les deux premières semaines de mars. C'est incroyable, on n'a pas arrêté", se réjouit Jean-Pierre Paulus, propriétaire du magasin.