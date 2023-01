"Nuit difficile": des centaines de personnes privées d'électricité durant la nuit en province de Liège

Les importantes chutes de neige de vendredi soir ont engendré des coupures d'électricité chez plusieurs centaines de personnes en province de Liège, a indiqué samedi Resa à l'agence Belga. Des solutions de secours ont été mises en place pour palier les grosses pannes et les réparations définitives auront lieu dans la journée, a affirmé le principal opérateur des réseaux de distribution d'électricité et de gaz de la province.

Charlotte Quevedo, porte-parole de RESA, s'est toutefois montrée optimiste quant à un rapide retour à la normale dans le RTL INFO 13 heures: "C'est l'objectif et on fait tout pour y arriver, mais c'est clair qu'il y a des cas plus extrêmes. (...) Là, on travaille avec la collaboration des communes, et les équipes ont été renforcées pour vraiment arriver à rétablir tout notre réseau dans le territoire qui est impacté".



Des dizaines d'interventions ont eu lieu durant la nuit de vendredi à samedi, notamment à Trooz, Aywaille, Sprimont et Comblain-au-Pont, particulièrement touchés. "Environ 80% des interventions concernent des branches ou des arbres qui, sous le poids de la neige, tombent ou s'affaissent sur les lignes aériennes qui sont donc distendues ou qui tombent à terre", explique Resa. "La nuit a été difficile car certains de nos dépanneurs ont aussi été bloqués dans les bouchons. Nous avons également dû rappeler une quarantaine pour renforcer les équipes".

Des groupes électrogènes ont été installés par les équipes de l'opérateur afin de résorber au plus vite les pannes les plus importantes. "Les réparations définitives auront lieu aujourd'hui dans la journée", a précisé Resa.

Actuellement, seuls quelques dizaines de clients sont toujours privés d'électricité, mais il s'agit de cas particuliers. Certaines habitations sont notamment inaccessibles à cause de la neige.