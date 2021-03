Émeutes à Liège: Katia, responsable d'un magasin, s'est réfugiée dans le stock avec ses clients

Neuf personnes, dont cinq policiers, ont été blessées à l'issue d'affrontements entre les forces de l'ordre et "200 à 300 casseurs" samedi dans le centre de Liège, en marge d'une manifestation "Black lives matter".

Le centre-ville de Liège a été le théâtre de scènes de violence ce samedi après-midi. Des casseurs s'en sont pris aux policiers à coups de pavés et de bouteilles sur la place St-Lambert. Le premier bilan des violence fait état de neuf personnes hospitalisées, dont cinq policiers. Selon nos sources, une cinquantaine d'agents ont été blessés eux aussi mais sont restés en service.

Katia, responsable du magasin New Yorker sur la place Saint-Lambert, était aux premières loges. "J'avais la chance d'avoir un garde devant et d'avoir fermé les portes rapidement. On s'est retrouvés, avec les clients, à l'intérieur du magasin. J'ai fait sortir les deux premiers groupes par la sortie de secours qui se trouve à l'arrière. Malheureusement, je n'ai pas su faire sortir le troisième groupe parce que les casseurs sont arrivés par l'autre côté. Il y avait notamment un couple avec une poussette. J'ai préféré les sécuriser à l'intérieur de la galerie. Nous sommes descendus dans le stock. On n'entendait du bruit mais on ne savait pas ce qu'il se passait. Donc c'était assez stressant", nous raconte-t-elle.

J'ai eu l'impression de revivre les attentats

La gérante nous explique qu'ils ont ainsi dû attendre environ 2h avant que la situation ne se calme. "Deux heures de stress assez intenses. Nos vitres ont été cassées mais ils ne sont pas rentrés à l'intérieur du magasin. Je me suis demandée 'Dans quel monde vit-on ?!' et j'ai eu l'impression de revivre les attentats. J'ai vu dans leurs yeux qu'ils étaient là pour casser. Quand vous tenez une porte et que quelqu'un veut vraiment l'ouvrir, c'est assez choquant", souffle-t-elle.

Le commissariat de Liège-Centre, situé rue de la Régence, a été caillassé, tout comme plusieurs véhicules de police du centre-ville. Des magasins et fast-food ont également été caillassés et certains d'entre eux ont été pillés. Quelques vitres des Galeries Saint-Lambert et de l'hôtel de ville ont été brisées. La police a été victime de jet de pavés, de panneaux de signalisations, de bouteilles en verre et de chaussures.

Des gaz lacrymogènes ont été utilisés par les forces de l'ordre. Vers 20h samedi soir, le calme revenait place Saint-Lambert, malgré la présence encore importante de policiers. Selon les premières interpellations, une partie des émeutiers venaient d'autres villes de Belgique et de France.