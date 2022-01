Il n'y a plus de médecin généraliste dans la commune de Berloz: "Ca pose quand même de sérieux problèmes"

Le dernier médecin de Berloz a pris sa retraite en décembre. La commune ne sait pas comment faire pour attirer les jeunes médecins.

C’est un constat qui n’est pas neuf, les médecins généralistes se raréfient. C’est encore plus vrai dans les communes rurales, comme ici à Berloz dans la campagne liégeoise, dans l’arrondissement de Huy-Waremme. En effet, la commune est aujourd’hui sans médecin alors qu'elle en comptait encore quatre il y a quelques années.

Le dernier médecin a arrêté fin de l’année dernière, ce qui pose désormais un gros problème pour les 3.000 habitants de Berloz, et pour Floriane, la seule pharmacienne de la commune. "Les nouveaux habitants viennent trouver leur pharmacien pour nous demander si on a des médecins à recommander, alors on leur donne une petite liste, mais cette situation pose tout de même de sérieux problèmes".

Les autres généralistes sont débordés

Trouver un nouveau médecin traitant n’est pas chose facile. Souvent débordés, nombreux sont les autres médecins généralistes qui n’acceptent plus de nouveaux patients et pour ceux-ci, se déplacer dans une autre commune pour bénéficier d’une consultation médicale se révèle parfois compliqué.

La commune a pris contact avec de jeunes médecins pour vanter ses atouts, mais l'ouverture d'un nouveau cabinet de consultation n'est pas encore à l'ordre du jour.